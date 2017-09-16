Портнов: Порошенко вернул "маски-шоу", аресты, внесудебные расправы

РИА Новости Украина

Во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса президент Порошенко поручил силовикам создать эффективную обратную связь с представителями бизнеса. Также глава государства заявил, что не может быть людей в камуфляжах и масках на предприятиях без решения суда.

Юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов уверен, что Порошенко "не имеет ко всему этого никакого отношения и у Вас нет морального права об этом говорить". Об этом Портнов написал на своей странице в Facebook.

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"Это мы разработали и представили этот законопроект на парламентской трибуне, он стал законом Украины, после чего в стране были запрещены маски-шоу, декриминализованы экономическое преступления, исключено взятие под стражу по ненасильственным статьям, а из тюрем вышли девятнадцать тысяч человек, включая абсолютно всех предпринимателей", – подчеркнул юрист.

А Порошенко все это отменили, добавил Портнов.

"В первые же месяцы своего правления Вы вернули маски-шоу, камуфляжи, аресты, конфискации и внесудебные расправы. Ещё Вы ввели альтернативную подследственность, позволившую одно и то же уголовное дело в отношении предпринимателей расследовать и продавать по очереди сразу в пяти правоохранительных органах — ГПУ, МВД, НАБУ, СБУ и ГФС", – сообщил экс-замглавы АП.

Портнов подчеркнул, что это инициировал лично Порошенко, проголосовала его фракция, а реализовали "его правоохранительные органы".

"Поэтому, не нужно больше ничего инициировать. Все это уже работало до Вас и вернётся сразу же с Вашей отставкой", – подытожил юрист.

Facebook Андрея Портнова Комментарий Андрея Портнова

Напомним, Порошенко заявил, что руководство силовых органов должно решительно реагировать на противозаконные попытки давления на бизнес: "Я прошу принять, как жесткое указание президента. И я, и правительство, и прокуратура, как структура, которая осуществляет надзор за действиями силовиков, будем на это реагировать. Причем реакция будет — публичная".