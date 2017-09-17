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    Гибель детей в Одессе: полиция сообщила о задержании двух должностных лиц

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (25)

    (обновлено: )94
    По информации советника начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, подозрение объявлено директору и ответственному за пожарную безопасность одесского детского лагеря "Виктория", где в результате пожара погибли дети.
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. По состоянию на вечер 16 сентября подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения, сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

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    "Это директор и ответственный за пожарную безопасность, также эти лица задержаны в порядке статьи 208 УПК, мера пресечения — по решению суда", — написал Форостяк на своей странице в Facebook.

    Информация о задержании и вручении подозрения худруку детского лагеря "Виктория" не соответствует действительности.

    "Информация, распространенная некоторыми СМИ, о том, что руководитель творческого коллектива детского лагеря якобы задержана и ей вручено подозрение, не соответствует действительности", — заявил он.

    В свою очередь, в Одесской местной прокуратуре №1 уточнили, что совместно с органами полиции сообщили о подозрении директору детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория" в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель детей (ч.2 ст. 270 УК Украины).

    "Подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудники полиции уже задержали гражданку, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность в оздоровительном учреждении", – сообщили в ведомстве.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

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