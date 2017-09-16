наверх
16.09.201723:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе под мэрией новые потасовки, активисты установили палатки

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (22)

    (обновлено: )196
    По информации СМИ, возле Одесского городского совета около 21:50 активисты установили палатки под стенами горсовета. Попытка полиции помешать общественникам остаться у мэрии на ночь завершилась потасовкой.
    В Одессе под мэрией новые потасовки, активисты установили палатки
    Думская.net

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Информацию о конфликте между активистами и правоохранителями под стенами Одесского горсовета внесены в ЕРДР, делается правовая квалификация правонарушений, сообщает в субботу вечером пресс-служба полиции Одесской области.

    Штурм мэрии в Одессе
    Канал "ТАЙМЕР Одесса" в Youtube
    Трагедия в детском лагере Одессы: родители штурмуют мэрию

    Смотрите также: Последствия пожара в лагере Одессы: пепелище, цветы и бунт родителей

    В субботу во время мирной акции на Думской площади возник конфликт между правоохранителями и активистами, которые пытались попасть в здание горсовета.

    "Возникла потасовка, которая сопровождалась хулиганскими действиями со стороны активистов", — говорится в сообщении.

    В полиции добавили, что следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

    Как сообщает "Думская", около 21:50 активисты установили палатки под стенами горсовета.    

    "Муниципалы попытались их убрать. Вспыхнула драка", — пишет издание.

    Думская.net
    В Одессе под мэрией новые потасовки, активисты установили палатки

    Ранее в Одессе около 17 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере "Виктория", общественные активисты.  Люди требовали прибытия мэра Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге приняли участие около 200 человек. Начался штурм здания, пытались выбить двери. Люди принесли шины, одно колесо бросили в полицейского. Позже оппозиционеры предприняли вторую попытку штурма. Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в муниципальном детском лагере в Одессе. Видео
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне