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    Политика

    Партия Саакашвили собиралась установить свои палатки у мэрии Одессы

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (25)

    (обновлено: )20
    По информации СМИ, активисты нескольких общественных и политических организаций собирались установить свои палатки на Думской площади в Одессе, среди активистов был замечен представитель движения "Движение новых сил" Владимир Гавриш.
    Столкновения у мэрии Одессы
    Думская.net

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина.  Протест у здания Одесского горсовета по поводу случившейся в лагере "Виктория" трагедии превращается в политическую акцию, сообщает издание "Думская".

    Штурм мэрии в Одессе
    Канал "ТАЙМЕР Одесса" в Youtube
    Трагедия в детском лагере Одессы: родители штурмуют мэрию

    "Активисты нескольких общественных и политических организаций собирались установить свои палатки на Думской площади. Среди активистов был замечен представитель движения "Движение новых сил" Владимир Гавриш. Однако муниципальная охрана помешала протестующим и порвала палатки. Завязалась потасовка", — говорится в сообщении.

    Ранее в Одессе около 17 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере "Виктория", общественные активисты.  Люди требовали прибытия мэра Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге приняли участие около 200 человек. Начался штурм здания, пытались выбить двери. Люди принесли шины, одно колесо бросили в полицейского. Позже оппозиционеры предприняли вторую попытку штурма. Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.

    Думская.net
    Столкновения у мэрии Одессы

    Смотрите также: Последствия пожара в лагере Одессы: пепелище, цветы и бунт родителей

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

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