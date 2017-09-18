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    В Одессе во время пожара в лагере девочка успела спасти 8 младших детей

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (36)

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    По словам депутата Одесского горсовета Александра Иваницкого, участница хореографического ансамбля Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь деток от 8 до 10 лет, при этом сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В Одесской областной детской больнице в реанимации находится участница хореографического ансамбля Екатерина Ной, которая во время пожара в детском лагере "Виктория" спасала маленьких детей, сообщает "Думская".

    Видео тушения пожара в детском лагере в Одессе
    Канал I am a Man Fireman на Youtube
    Спасатели опубликовали видео с пожара в одесском лагере, где погибли дети

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    "Эта девочка-герой, ее родители-великие люди, которые воспитали Человека с большим сердцем! И у нас есть будущее с такими людьми! Катя Ной спасла из горящего корпуса, восемь деток от 8 до 10 лет. Сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей. Когда привезли ее в больницу, потеряла сознание. Сейчас находится в реанимации областной детской больницы на Слободке, идет на поправку", — сказал депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий. 

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Думская.net
    В Одессе во время пожара в лагере девочка успела спасти 8 младших детей

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

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    Пожар в детском лагере в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
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