Трагедия в Одессе: у следствия две версии

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В ночь на 16 сентября в Одессе произошел пожар в детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" — загорелся один из деревянных двухэтажных корпусов. В результате пожара трое детей погибло.

Одесская милиция задержала Петроса Саркисяна, директор детского лагеря. Сейчас он находится в больнице под надзором полиции. Отстранен от должности и заместитель директора лагеря, отвечающий за пожарную безопасность.

Кроме того, в субботу, 16 сентября, в пять вечера под Одесский городской совет пришли родители детей, которые находились в лагере. Протестующие требовали встречи с мэром города Геннадием Трухановым.

Что сейчас происходит в Одессе, сообщил спецкор Голоса столицы из Одессы Александр Полуев.

Что-то новое стало известно? Директор лагеря, в частности, еще в больнице?

— На данный момент нет информации от полиции, в больнице ли он, либо уже его выписали. Известно, что, скорее всего, сегодня будут избирать меру пресечения для директора. И так же известно, что полиция проводит следственные действия еще с рядом фигурантов этой трагедии.

Думская.net На месте пожара в детском лагере в Одессе

Причину пожара уже выяснили?

— Официально причину еще не объявляли, следствие еще не закончилось. Есть несколько версия. Родители детей, которые жили в сгоревшем корпусе, рассказывают о том, что действительно были проблемы с электропроводкой. И по одной из версий, пожар мог начаться в комнате одного из руководителей группы детей, которые там находились.

Расскажите о пикете под городским советом Одессы, который начался 16 сентября. К чему привел этот пикет?

— Изначально все начиналось с родителей детей, которые жили в этом корпусе в лагере "Виктория", и так же к этому митингу присоединились активисты различных организаций, которые в последнее время критически относятся к действующему мэру Одессы, участвуют практически во всех акциях, направленных против него. Но в дальнейшем родители эту акцию покинули, большинство, и собственно акция продлилась уже активистами. На данный момент пытались активисты разбить палатку, чтобы устроить лагерь возле горсовета, однако муниципальная охрана, правоохранители не дали этого сделать.

Думская.net Фото Александра Гиманова Пожар в детском лагере в Одессе

А что значит "активисты"? То есть какие-то политические силы воспользовались этим случаем, чтобы как-то заявить о себе?

— Это не совсем политические силы, различные общественные организации, в том числе и представители аффилированных с политическими силами общественных организаций.

Когда родители будут встречаться с мэром города и губернатором? Вчерашние комментарии руководства города были очень осторожными, что они говорят сегодня?

— Сегодня будет еще одно совещание в облгосадминистрации, там будут обсуждать дальнейший ход рассмотрения дела и подробности, которые известны уже на данный момент. Отмечу, что вчера и мэр Одессы, и председатель облгосадминистрации заявили о том, что будут оказывать поддержку родителям погибших детей и тем, кто пострадал от пожара. Напомню, что там еще два человека доставили в больницу с травмами и отравлением угарным газом.

odessa.net.ua Штурм одесского горсовета

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Ранее спецкор Александр Тарасенко сообщал, что в результате пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей, а 39 выживших нуждаются в помощи психолога.