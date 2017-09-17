Открыто дело по факту халатности в одесском лагере, где погибли дети

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Прокуратура Одессы расследует факты халатности чиновников горсовета и районного отдела Главного управления ГСЧС в связи с пожаром в детском комплексе "Виктория", где в ночь на 16 сентября погибли дети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Сообщается, что обыски сейчас проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам халатности должностных лиц районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"В настоящее время проводятся следственные действия в Киевском отделе Главного управления ГСЧС в Одесской области, Киевской районной администрации Одессы и в департаменте образования и науки горсовета", — подчеркнули в прокуратуре.

Изымается документация по введению в эксплуатацию, функционированию и проверкам в детском комплексе "Виктория" и другие.

Напомним, что при пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе в ночь на субботу, 16 сентября, погибли трое детей.