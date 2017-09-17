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    Открыто дело по факту халатности в одесском лагере, где погибли дети

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (34)

    (обновлено: )132
    Обыски сейчас проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам халатности должностных лиц районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления.
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Прокуратура Одессы расследует факты халатности чиновников горсовета и районного отдела Главного управления ГСЧС в связи с пожаром в детском комплексе "Виктория", где в ночь на 16 сентября погибли дети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области. 

    Видео тушения пожара в детском лагере в Одессе
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    Спасатели опубликовали видео с пожара в одесском лагере, где погибли дети

    Сообщается, что обыски сейчас проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам халатности должностных лиц районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

    "В настоящее время проводятся следственные действия в Киевском отделе Главного управления ГСЧС в Одесской области, Киевской районной администрации Одессы и в департаменте образования и науки горсовета", — подчеркнули в прокуратуре.

    Изымается документация по введению в эксплуатацию, функционированию и проверкам в детском комплексе "Виктория" и другие.

    Напомним, что при пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе в ночь на субботу, 16 сентября, погибли трое детей.

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