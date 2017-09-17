Пожар в детском лагере в Одессе: трагедия по халатности?

РИА Новости Украина

По информации на вечер 16 сентября, две девочки погибли, две в больнице и одна пропала без вести результате пожара в детском лагере в Одессе в ночь на субботу.

По предварительным данным пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория". В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Площадь пожара составила около 450 квадратных метров.

По данным местных СМИ, на территории лагеря не оказалось воды для тушения. В связи с этим пожарным пришлось тянуть рукав к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского. Кроме того, пожарный гидрант на территории горевшего лагеря оказался нерабочим, так что пожарным пришлось тянуть рукав за километр. В Одесской области объявили траур в связи с пожаром, пишут РИА Новости.

Вместе с тем в местных СМИ отмечается, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в лагере "Виктория" в прошлом году, на момент пожара была отключена. Как отмечается, пожарные проверяли лагерь 23 июня, и выявили нарушения, в частности, отключенную сигнализацию. Договор с компанией, которая должна обслуживать эту систему, лагерь разорвал. Ответственное за противопожарную безопасность лицо было оштрафовано и получило предписание об устранении нарушений, однако ничего сделано не было.

Думская.net Фото Александра Гиманова Пожар в детском лагере в Одессе

"В 2016 году в лагере была куплена, установлена и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако потом ее намеренно довели до нерабочего состояния", — сказал заместитель начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Михаил Волк, добавив, что система была отключена от пульта.

При этом мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что, по его информации, на месте пожара все-таки были замечены красные световые сигналы и слышен звук.

"Система таким образом сообщала о своей неисправности", — ответил на это спасатель.

В связи с пожаром в детском лагере возбуждено уголовное дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Продолжается следствие.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что виновные должны быть наказаны.

Думская.net На месте пожара в детском лагере в Одессе

"Ужасная трагедия, которая произошла в Одессе. Это просто ужасно. Я говорил сегодня с главой областной государственной администрации, они сегодня в полдень будут проводить комиссию. По предварительной информации, именно этот комплекс был в мае обследован, в том числе и на противопожарную безопасность, что произошло, будет устанавливать следствие, но это большая трагедия, когда гибнут дети", - сказал Гройсман на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Вместе с тем семьям пострадавших и погибших власти выделят денежную компенсацию.

"По 40 тысяч гривен (свыше 1,5 тысяч долларов по текущему курсу) получат семьи пострадавших и погибших на пожаре в детском лагере "Виктория". Кроме того, сотрудникам обладминистрации предложат перечислить свой однодневный заработок для пострадавших", — сообщило местное издание "Думская" со ссылкой на губернатора Одесской области Максима Степанова. Как отмечается, на ближайшую сессию облсовета будет вынесен вопрос о выделении семьям погибших по 200 тысяч гривен (свыше 7,6 тысячи долларов).

Думская.net На месте пожара в детском лагере в Одессе

Смотрите также: Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Кадры с места ЧП

Возможные причастные к нарушениям в детском лагере "Виктория" доставлены в полицию, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.

"По состоянию на 13:30 16 сентября все лица, которые могут быть причастны к различным нарушением в лагере, доставлены в подразделения полиции за исключением директора, который лежит в стационаре. Решается вопрос о проведении с ним первоочередных следственных действий. Якобы его состояние тяжелое, поэтому мы ждем заключения врачей", - приводит слова Головина "Думская".

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил журналистам, что у директора лагеря — проблемы с сердцем. "У него недавно был инфаркт, ночью, когда я прибыл на место, его увезли с остановкой сердца", — отметил городской голова.