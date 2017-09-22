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    Точка зрения

    Якубин: Порошенко заинтересовал Трампа только коммерцией

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (173)

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    По словам политического эксперта, итоги визита президента Петра Порошенко на Генеральную ассамблею ООН вряд ли можно назвать положительными для Украины.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В среду, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил на общих прениях Генассамблеи ООН. Во время выступления Порошенко продемонстрировал паспорта военных РФ, "воевавших в Донбассе" и захваченных в плен. Также он поднял вопрос миротворческой миссии для Донбасса.

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    Сайт президента Украины
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    По мнению президента, миротворцы помогут восстановить суверенитет Украины на этой территории.

    Заявления главы государства на круглом столе в РИА Новости Украина прокомментировал политолог Алексей Якубин.

    "Мы наблюдаем легализацию тех договоренностей о миротворцах, о которых говорили в Минске Сурков и Волкер. Потихоньку всплывают детали переговоров, которые ранее были скрыты от общественности.

    Да и в устах Петра Порошенко тема миротворцев появилась не просто так. Следующий раунд переговоров о миротворцах состоится в октябре, когда будет новая встреча Волкера и Суркова. Мы наблюдаем трансформацию Нормандского формата в Нормандский формат плюс, с формальным участием США.

    Мы увидим попытку выйти на гибридный вариант "мониторинг — контроль", в котором контроль будет связан с вооружениями, а мониторинг будет привязан к миссии ОБСЕ на границе. Следующая встреча Волкера и Суркова будет посвящена формуле и формату, возможно, мы вновь вернемся к формату Минской переговорной группы, или будет что-то другое", — отмечает эксперт.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам Якубина, не менее активно обсуждается вопрос сроков и финансирования миротворческой миссии.

    "Технически это все не так просто, быстро запустить процесс не удастся, а на это уйдёт, минимум, 6-8 месяцев. До запуска миссии ООН должна провести полный мониторинг ситуации в зоне размежевания. Только после этого готовятся какие-то конкретные выводы по резолюции и мандату. Важным остается и вопрос финансирования.

    Надо понимать и то, что США настроены на сокращение затрат на ООН. Миротворческая миссия - достаточно дорогостоящая вещь, такая миссия может стоить свыше миллиарда долларов в год. Сегодня для Дональда Трампа ключевые вопросы — это не Украина и РФ, а Северная Корея и другие азиатские страны", — говорит эксперт.

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    Он добавляет, что кроме встречи с Трампом Порошенко вряд ли может чем-то похвастаться во время своего визита в Нью-Йорк.

    "Да и то возможность встречи с президентом США была связана с желанием Трампа подыгрывать имиджу друга Украины. В свою очередь, на Банковой понимают, что сегодня могут заинтересовать Трампа только коммерческими вопросами вроде угля из Пенсильвании", — резюмировал Якубин.

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