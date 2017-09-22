Якубин: Порошенко заинтересовал Трампа только коммерцией

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил на общих прениях Генассамблеи ООН. Во время выступления Порошенко продемонстрировал паспорта военных РФ, "воевавших в Донбассе" и захваченных в плен. Также он поднял вопрос миротворческой миссии для Донбасса.

По мнению президента, миротворцы помогут восстановить суверенитет Украины на этой территории.

Заявления главы государства на круглом столе в РИА Новости Украина прокомментировал политолог Алексей Якубин.

"Мы наблюдаем легализацию тех договоренностей о миротворцах, о которых говорили в Минске Сурков и Волкер. Потихоньку всплывают детали переговоров, которые ранее были скрыты от общественности.

Да и в устах Петра Порошенко тема миротворцев появилась не просто так. Следующий раунд переговоров о миротворцах состоится в октябре, когда будет новая встреча Волкера и Суркова. Мы наблюдаем трансформацию Нормандского формата в Нормандский формат плюс, с формальным участием США.

Мы увидим попытку выйти на гибридный вариант "мониторинг — контроль", в котором контроль будет связан с вооружениями, а мониторинг будет привязан к миссии ОБСЕ на границе. Следующая встреча Волкера и Суркова будет посвящена формуле и формату, возможно, мы вновь вернемся к формату Минской переговорной группы, или будет что-то другое", — отмечает эксперт.

По словам Якубина, не менее активно обсуждается вопрос сроков и финансирования миротворческой миссии.

"Технически это все не так просто, быстро запустить процесс не удастся, а на это уйдёт, минимум, 6-8 месяцев. До запуска миссии ООН должна провести полный мониторинг ситуации в зоне размежевания. Только после этого готовятся какие-то конкретные выводы по резолюции и мандату. Важным остается и вопрос финансирования.

Надо понимать и то, что США настроены на сокращение затрат на ООН. Миротворческая миссия - достаточно дорогостоящая вещь, такая миссия может стоить свыше миллиарда долларов в год. Сегодня для Дональда Трампа ключевые вопросы — это не Украина и РФ, а Северная Корея и другие азиатские страны", — говорит эксперт.

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Он добавляет, что кроме встречи с Трампом Порошенко вряд ли может чем-то похвастаться во время своего визита в Нью-Йорк.

"Да и то возможность встречи с президентом США была связана с желанием Трампа подыгрывать имиджу друга Украины. В свою очередь, на Банковой понимают, что сегодня могут заинтересовать Трампа только коммерческими вопросами вроде угля из Пенсильвании", — резюмировал Якубин.