Спецкор: на сгоревшем лагере в Одессе "распилили" огромные суммы

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Одессе в ночь на 16 сентября произошел пожар в детском лагере "Виктория". На момент возгорания в корпусе находилось 42 ребенка. В результате пожара двое детей погибли, судьба одной девочки пока неизвестна и еще двое были госпитализированы.

По этому факту полиция открыла уголовное дело по статье — нарушение установленных законодательством требований к пожарной безопасности. Также правоохранители сообщили о подозрении директору детского лагеря, а также сотруднице лагеря, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность в учреждении. По последним данным, директор лагеря находится в больнице.

Также прокуратура открыла уголовное производство по факту халатности чиновников Одесского горсовета и Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Причины пожара устанавливаются. Тем временем в СМИ пишут, что причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Также, как отмечают, не сработала пожарная сигнализация.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить во всех детсадах и школах соблюдение правил пожарной безопасности.

О том, что происходит в Одессе сейчас, и как проходит расследование, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил спецкор Александр Тарасенко.

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Есть ли информация относительно третьей девочки, которую по состоянию на вчерашний вечер еще искали?

— Да, появилась такая информация, довольно противоречивая. Конечно же, не хочется верить в то, что она погибла, хочется верить в то, что ее могут найти еще. То, что ее видели, это такие сообщения неподтвержденные. Это скорее всего, догадки и желания. Но пока что ее не нашли, но и не нашли тело.

Думская.net На месте пожара в детском лагере в Одессе

В первый день, когда искали, было сообщение о том, что якобы нашли какую-то кость и подозревали, что это, возможно, останки той девочки. Но эта информация не подтвердилась. И пока что надежда, что ее еще найдут.

Брошен клич в соцсетях, в городе, сотрудники полиции, также ВСУ прочесывают частный сектор в районе пионерлагеря и ищут девочку. Но пока что ее не нашли.

Что касается ответственных за трагедию, прокуратура проводила обыски. Известно ли, кого подозревают в нарушении правил пожарной безопасности?

— Полный круг подозреваемых еще не обозначен. Но уже задержан директор пионерлагеря Петрос Саркисян. Также сообщается, что задержана одна из его замов, которая отвечала именно за противопожарную безопасность и ставила подписи на актах приема-передачи этой сигнализации, которая не сработала, и на ряде других документов.

Как сообщает прокуратура, что это еще, скорее всего, не весь список подозреваемых, скорее всего, будут предъявлены подозрения людям из ГСЧС, которые принимали этот объект, которые подписывали документы о том, что его можно использовать в таком виде. И, возможно, кто-то из руководства пионерлагеря, у них проводятся обыски и допросы.

Был обыск даже в мэрии Одесской, в Киевской администрации и в ГСЧС Одесской области.

Сколько денег было выделено на пожарную безопасность в лагере "Виктория"?

— Точные цифры сейчас также уточняются. Но сообщается, что из 60 миллионов гривен, которые были выделены именно на постройку, на ремонт, на модернизацию корпусов, около 11 миллионов было выделено именно на пожарную сигнализацию.

Думская.net На месте пожара в детском лагере в Одессе

И активисты, и родители, которые провели личную проверку тех корпусов, которые уцелели, были просто поражены, насколько завышены были сметы, потому что понятно, что намного меньше было денег потрачено. То есть такие подозрения, что просто там колоссальные суммы были распилены, ушли просто в никуда, в карманы чиновников либо тех людей, которые строили. И по этому поводу сейчас тоже будут очень большие проверки.

Я думаю, будут судебные разбирательства и следственные действия, конечно.

Подтвердилась ли информация о том, что пожарный гидрант на месте не работал? И что в пожарном резервуаре не было достаточного количества воды?

— Опять же, официального вывода еще нет. Я думаю, что он будет сегодня в ходе встречи, будет большая встреча ГСЧС и людей из Киева, из МЧС.

Но уже есть такая информация, что действительно сам план этого пионерлагеря был разработан как-то очень странно, что подъезды к этим гидрантам для пожарных машин были просто невозможны. И как оказалось, внутри также не было воды.

То есть пожарные все-таки подключались к нему, и поскольку там был всего лишь на треть заполнен колодец, то они не смогли получить нужное давление, и вода просто не шла. Есть нашумевшие уже записи камеры видеонаблюдения одного из спасателей, который пытался что-то тушить, но очень маленький напор воды был, и по сравнению с тем пламенем, которое было, это было просто ничто.

В первый день после трагедии под городской совет Одессы приходили родители пообщаться с мэром, активисты устраивали пикеты и чуть ли не штурмовали мэрию. На сегодняшний день как обстановка?

Думская.net Штурм мэрии в Одессе

— Вчера день был немножко поспокойнее. Во-первых, была усилена очень сильно охрана мэрии, были с самого утра отряды полиции, были бойцы ВСУ, даже дежурили пожарные с брандспойтами.

Но ситуацию, скорее, разрядило то, что все-таки провел встречу с родителями, с общественниками, с активистами как Геннадий Труханов, мэр города, так и Максим Степанов, губернатор. Вчера в первой половине дня встретился с родителями мэр, а потом чуть позже уже после обеда и губернатор также организовал встречу.

Страна В Одессе проходит встреча родителей детей из сгоревшего лагеря "Виктория" с губернатором Максимом Степановым и главой полиции Дмитрием Головиным

Но, конечно же, недовольство остается. И есть общественники, есть активисты, которые подогревают ситуацию, пытаются таким образом раздуть вообще ситуацию в городе. И как заявляет мэр, что есть специально проплаченные люди, которые организовывают эти митинги и пытаются таким образом повлиять на положение в городе.

Были ли заявления Геннадия Труханова по факту трагических последствий этого пожара? Кого он винит в случившемся?

— Он понимает, я думаю, что все-таки виновные в вертикали власти и они среди тех людей, которые работают именно непосредственно под его руководством. Поэтому он понимает, что его ответственность здесь есть очень большая.

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Но он конкретно сказал, что назвать виновных не может в данной ситуации, он будет помогать родителям, будет помогать семьям пострадавших и погибших. Обещают выделить материальную помощь. И он заявляет, что вся ситуация, которая сейчас нагнетается, это попытки раскачать ситуацию в городе, то есть попытка воспользоваться моментом. И кто виноват, будет известно из выводов прокуратуры и органов следствия.

То есть он не называет прямых виновных. Но говорит, что если чиновники или же какие-то высокопоставленные лица из города в этом замешаны, будет доказана их вина, то никого прикрывать он не будет, все фамилии будут озвучены, и, как он заявляет, они будут наказаны соответствующим образом.

Ранее глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук отметил в эфире "ГС", что трагические события в Одессе показали, что пренебрежение мерами пожарной безопасности может привести к катастрофическим последствиям.