Рада приступит к рассмотрению пенсионной реформы

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада на заседании во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ.

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Депутаты планировали принять документ еще в конце сентября, однако Рада отказалась продлить для этого свою работу, и рассмотрение документа отложили. Премьер Украины Владимир Гройсман и фракции коалиции обвинили оппозицию в попытках сорвать принятие ключевой для страны реформы.

В парламенте не исключают, что рассмотрение документа может занять несколько дней, так как ко второму чтению депутаты подали более 2 тысяч поправок.

Проект реформы не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Законопроект предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Также проект предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ) до 15 минимальных заработных плат (на данный момент 48 тысяч гривен). Проект предусматривает увеличение размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда до 37% по первому списку и до 29% по второму списку. Для других работодателей ставка ЕСВ в 22% сохранится.

Реформа предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Кабмин предлагает ликвидировать спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение – военные. Всего в Украине на сегодняшний день насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.

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С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Законопроект предусматривает автоматическую норму о ежегодной индексации пенсий для защиты от инфляции.

В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 1373 гривны. Реформа предусматривает, что для 1,3 миллиона пенсионеров ежемесячные выплаты повысят на 200 гривен, для 1,2 миллиона пенсионеров — от 200 до 500 гривен, для 1,9 миллиона — от 500 до 1 тысячи гривен и для 1,1 миллиона — более 1 тысячи гривен.

Кроме этого, профильный комитет Рады в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению одобрил поправку о введении накопительной системы пенсионного страхования с 1 января 2019 года. На данный момент действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет.

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Отметим, ранее ряд оппозиционных фракций в украинском парламенте заявили, что не будут поддерживать реформу. По мнению оппозиционеров, главная суть этой реформы — увеличение пенсионного возраста и уменьшение коэффициента начисления пенсий.

Также сообщалось, что Всемирный банк выступил с критикой правительственного проекта пенсионной реформы, настояв на необходимости изменить некоторые его положения.