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    Экономика

    Рада во вторник обсудит повышение пенсий

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (98)

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    В ВР запланировано рассмотрение законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий и о внесении изменений в Бюджетный кодекс по вопросу повышения пенсий.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Нардепы во вторник продолжат рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", который входит в пакет судебной реформы. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента 3 октября.

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    Кроме того, парламентарии должны утвердить повестку дня седьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва.

    Предусмотрено также рассмотрение еще двух законопроектов по судебной реформе — о внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа и о внесении изменения в статью 23 Бюджетного кодекса Украины относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности Конституционного Суда Украины. Однако их планируется рассмотреть уже после рассмотрения пенсионной реформы.

    В ВР запланировано рассмотрение законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий и о внесении изменений в Бюджетный кодекс по вопросу повышения пенсий.

    Запланировано и рассмотрение законопроектов по реформированию медицины, в частности — о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств и о внесении изменений в Бюджетный кодекс по обеспечению государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

    Ранее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Уильям Мюррей заявил, что имплементация пенсионной реформы является критически важной для выделения Украине очередного транша.

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