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    Экономика

    В МВФ заявили, что без пенсионной реформы транша не будет

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (469)

    (обновлено: )30330
    По словам представителя Международного валютного фонда Уильяма Мюррей, имплементация пенсионной реформы является критически важным вопросом для завершения 4 обзора в рамках программы МВФ.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP

    КИЕВ, 28 сен – РИА Новости Украина. Имплементация пенсионной реформы является критически важной для выделения Украине очередного транша, заявил представитель Международного валютного фонда (МВФ) Уильям Мюррей в рамках регулярного брифинга для журналистов.

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    "Имплементация пенсионной реформы является критически важным вопросом для завершения 4 обзора в рамках программы МВФ. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями в части имплементации пунктов этой реформы", — сказал Мюррей.

    На этой неделе парламенту не удалось, как планировалось, рассмотреть пенсионную реформу, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Проект реформы не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Законопроект предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд.

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