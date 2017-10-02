наверх
02.10.201708:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Реформы? Пенсионеры еще подождут

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (94)

    (обновлено: )34510
    Ни один украинский Кабмин не осуществил настоящей пенсионной реформы, поскольку всегда менялись лишь условия выхода на пенсию, считает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Facebook Андрея Новака

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

    В ближайшие пять лет Пенсионный фонд будет дефицитным, даже если пенсионную реформу все же проведут. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

    Ранее Владимир Гройсман неоднократно обещал уже с 1 октября повысить пенсии девяти миллионам пенсионеров. Однако парламент до сих пор не принял пенсионную реформу. Вице-премьер по социальным вопросам Павел Розенко заявил, что Кабмин повысит пенсии с 1 октября в любом случае. По его словам, у правительства есть все возможности для осовременивания пенсий.

    Всеволод Степанюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Степанюк: работающие люди могут не рассчитывать на пенсию

    Состояние пенсионной системы прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чи дійсно пенсійна реформа не надасть можливості позбутися дефіциту пенсійної системи і за п'ять років?

    — Я можу сказати з впевненістю, що в рамках існуючої однорівневої солідарної пенсійної системи, яка у нас існує ще з радянських часів, ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду неможливо в принципі. Тому не тільки через п'ять років, а якщо не зміниться однорівнева солідарна система, то ніколи дефіцит Пенсійного фонду в рамках цієї однорівневої системи ліквідувати неможливо. У нас кількість пенсіонерів уже більша за кількість офіційно працюючих, і тому ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду в такій ситуації неможливо. Є тільки один вихід — перехід з однорівневої солідарної системи на трирівневу. Третій рівень — накопичувальна, при чому один з них обов'язковий. А в солідарній ми повинні виплачувати тільки однаково всю пенсію тільки трохи більше, ніж прожитковий мінімум. Звичайно, що лише з новонабутих пенсіонерів, а не з існуючих. Таку реформу, на жаль, діючий Кабмін не пропонує. Він пропонує лише зміни умов виходу на пенсію і зміни умов нарахування пенсії, а зміни в системі з однорівневої на трирівневу, на жаль, діючий уряд не пропонує. Тому в принципі це навіть реформою називати не можна — це просто зміна умов виходу на пенсію і не більше.

    Трирівнева система й не буде запропонована? Як на мене в цьому полягала суть реформи, щоб люди розуміли, що можуть накопичувати для того, щоб за 20-30 років, коли вийшов на пенсію, ти сам собі відповідав на запитання якою буде твоя пенсія.

    Александр Ткач
    Скриншот Голос Столицы
    Кредиторы Украины обеспокоены пенсионной реформой - эксперт

    — Власне, що в цьому і мала б полягати справжня пенсійна реформа, але її діючий уряд, як і всі попередні, не пропонує, тому що боїться взяти на себе відповідальність за запровадження нової пенсійної системи. Якби ми, як і країни східної Європи, зробили відповідну реформу ще на початку 90-х, як це вони зробили, то ми б зараз вже і не обговорювали пенсійну проблематику як таку. Але, на жаль, за 26 років жоден український уряд не здійснив цієї справжньої пенсійної реформи, і діючий уряд також йде легеньким шляхом — просто змінює умови виходу на пенсію і не більше. Тому, на жаль, треба буде чекати наступного уряду, який зробить справжню пенсійну реформу.

    Як зараз наповнюється Пенсійний фонд?

    — Це тільки два джерела — податки, пенсійний внесок, і друге — дефіцит Пенсійного фонду покривається з державного бюджету. На сьогодні дефіцит це 152мільярди гривень і ті зміни, якщо їх прийме парламент, які зараз пропонує уряд під назвою "пенсійна реформа". Нібито вони дозволять трохи скоротити цей дефіцит, приблизно на вісім-десять мільярдів. Але це не вирішує, як ми розуміємо, проблему. Дефіцит Пенсійного фонду величезний. Він все одно залишиться, якщо ми не змінимо пенсійну систему з однорівневої на трирівневу. Але очевидно це вже буде завдання для якогось наступного уряду, бо діючий, як ми бачимо, не пропонує справжньої пенсійної реформи.

    Зміну самої системи з однорівневої на трирівневу хто має пропонувати?

    — Законопроекти пропонують тільки суб'єкти законодавчої ініціативи — це Кабмін, народні депутати і президент.

    Тобто потрібно звертатися до народних депутатів?

    — Так, але вони, як ми бачимо, на передодні виборів обіцяють багато чого, в тому числі і реформи справжні. Але після виборів дуже швидко про справжні зміни забувають і не хочуть змінювати систему, в тому числі пенсійну. Тому тут питання  лише політичної волі. Ніяких секретів у запровадженні трирівневої, чи хоча б дворівневої пенсійної системи немає. Прикладів є десятки країн, які вже давно працюють по таких системах. Тут потрібна тільки політична воля українських політиків і не більше.

    Читайте также: Скаршевский: после реформы пенсии так и будут нищенскими

    Ранее координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире "ГС" заявил, что в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения протестующих с полицией в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Кошелек
    Реформа образования: необратимые последствия