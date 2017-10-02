Реформы? Пенсионеры еще подождут

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В ближайшие пять лет Пенсионный фонд будет дефицитным, даже если пенсионную реформу все же проведут. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

Ранее Владимир Гройсман неоднократно обещал уже с 1 октября повысить пенсии девяти миллионам пенсионеров. Однако парламент до сих пор не принял пенсионную реформу. Вице-премьер по социальным вопросам Павел Розенко заявил, что Кабмин повысит пенсии с 1 октября в любом случае. По его словам, у правительства есть все возможности для осовременивания пенсий.

Состояние пенсионной системы прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно пенсійна реформа не надасть можливості позбутися дефіциту пенсійної системи і за п'ять років?

— Я можу сказати з впевненістю, що в рамках існуючої однорівневої солідарної пенсійної системи, яка у нас існує ще з радянських часів, ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду неможливо в принципі. Тому не тільки через п'ять років, а якщо не зміниться однорівнева солідарна система, то ніколи дефіцит Пенсійного фонду в рамках цієї однорівневої системи ліквідувати неможливо. У нас кількість пенсіонерів уже більша за кількість офіційно працюючих, і тому ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду в такій ситуації неможливо. Є тільки один вихід — перехід з однорівневої солідарної системи на трирівневу. Третій рівень — накопичувальна, при чому один з них обов'язковий. А в солідарній ми повинні виплачувати тільки однаково всю пенсію тільки трохи більше, ніж прожитковий мінімум. Звичайно, що лише з новонабутих пенсіонерів, а не з існуючих. Таку реформу, на жаль, діючий Кабмін не пропонує. Він пропонує лише зміни умов виходу на пенсію і зміни умов нарахування пенсії, а зміни в системі з однорівневої на трирівневу, на жаль, діючий уряд не пропонує. Тому в принципі це навіть реформою називати не можна — це просто зміна умов виходу на пенсію і не більше.

Трирівнева система й не буде запропонована? Як на мене в цьому полягала суть реформи, щоб люди розуміли, що можуть накопичувати для того, щоб за 20-30 років, коли вийшов на пенсію, ти сам собі відповідав на запитання якою буде твоя пенсія. Скриншот Голос Столицы Кредиторы Украины обеспокоены пенсионной реформой - эксперт

— Власне, що в цьому і мала б полягати справжня пенсійна реформа, але її діючий уряд, як і всі попередні, не пропонує, тому що боїться взяти на себе відповідальність за запровадження нової пенсійної системи. Якби ми, як і країни східної Європи, зробили відповідну реформу ще на початку 90-х, як це вони зробили, то ми б зараз вже і не обговорювали пенсійну проблематику як таку. Але, на жаль, за 26 років жоден український уряд не здійснив цієї справжньої пенсійної реформи, і діючий уряд також йде легеньким шляхом — просто змінює умови виходу на пенсію і не більше. Тому, на жаль, треба буде чекати наступного уряду, який зробить справжню пенсійну реформу.

Як зараз наповнюється Пенсійний фонд?

— Це тільки два джерела — податки, пенсійний внесок, і друге — дефіцит Пенсійного фонду покривається з державного бюджету. На сьогодні дефіцит це 152мільярди гривень і ті зміни, якщо їх прийме парламент, які зараз пропонує уряд під назвою "пенсійна реформа". Нібито вони дозволять трохи скоротити цей дефіцит, приблизно на вісім-десять мільярдів. Але це не вирішує, як ми розуміємо, проблему. Дефіцит Пенсійного фонду величезний. Він все одно залишиться, якщо ми не змінимо пенсійну систему з однорівневої на трирівневу. Але очевидно це вже буде завдання для якогось наступного уряду, бо діючий, як ми бачимо, не пропонує справжньої пенсійної реформи.

Зміну самої системи з однорівневої на трирівневу хто має пропонувати?

— Законопроекти пропонують тільки суб'єкти законодавчої ініціативи — це Кабмін, народні депутати і президент.

Тобто потрібно звертатися до народних депутатів?

— Так, але вони, як ми бачимо, на передодні виборів обіцяють багато чого, в тому числі і реформи справжні. Але після виборів дуже швидко про справжні зміни забувають і не хочуть змінювати систему, в тому числі пенсійну. Тому тут питання лише політичної волі. Ніяких секретів у запровадженні трирівневої, чи хоча б дворівневої пенсійної системи немає. Прикладів є десятки країн, які вже давно працюють по таких системах. Тут потрібна тільки політична воля українських політиків і не більше.

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Ранее координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире "ГС" заявил, что в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты.