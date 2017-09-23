Скаршевский: после реформы пенсии так и будут нищенскими

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Глава правительства Владимир Гройсман специально прибыл в парламент и лично просил Верховную Раду работать без перерывов, чтобы успеть принять пенсионную реформу, которая значилась в повестке дня на четверг, 21 сентября.

Шесть раз спикер Рады Андрей Парубий ставил этот вопрос на голосование, но ни разу не хватило необходимых голосов. Таким образом, увеличение пенсий с 1 октября оказалось под большим вопросом, как и сама пенсионная реформа.

Последствия ситуации с пенсионной реформой прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Виктор Скаршевский.

Пенсионную реформу принять в четверг не удалось…

– На следующей неделе – она не пленарная и никакого внеочередного созыва сессии не будет. Депутат из БПП сказал, что уже пенсионная реформа будет рассматриваться на следующей пленарной неделе. То есть, уже начиная со второго октября, в этом месяце уже не будет рассмотрена пенсионная реформа.

И плюс то, что, например, премьер Гройсман заявляет, что эта пенсионная реформа или точнее законопроект о пенсионной реформе, надо принимать для того, чтобы повысить пенсии с 1 октября.

Это все игра с публикой, что называется, с электоратом. Для того, чтобы повысить пенсии, нового закона не надо. Надо просто проиндексировать то, что уже написано в действующих законах, потому что некоторые пенсии уже несколько лет вообще в принципе не индексируются, несмотря на двукратный рост цен.

Звучали мнения, что если с 1 октября не запустят пенсионную реформу, то на ней можно поставить крест.

– Опять же, тут идет просто манипуляция. Законопроекты о пенсионной реформе, не идеальны, которые делают так, чтобы поменьше людей получали пенсии и меньшего размера, чтобы люди позже выходили на пенсию, даже без принятия решения о повышении пенсионного возраста.

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Там повышают страховой стаж существенно. Ни на чем крест ставить нельзя. Может даже наоборот, если её сейчас не примут в том виде, в каком она есть, может это даже к лучшему. Тут еще политический аспект – 13 мая премьер-министр заявил, что он гарантирует, что с 1 октября пенсионная реформа заработает и будет повышение пенсий.

Если он этого не сделает, то готов уйти в отставку. То есть, если Гройсман – человек слова, то на следующей неделе он должен написать заявление об отставке.

Какими будут экономические последствия?

– Если будут повышены пенсии, то просто люди как были с обесцененными пенсиями, так и останутся. Просто тут фокус в том, что для того, чтобы повысить пенсии, не нужно специального закона.

Может ли Кабмин без парламента запустить реформы?

– Нужно повышать. Нужно просто проиндексировать то, что уже записано в законах, то, что три-четыре года уже просто-напросто не индексируется. Здесь еще один есть момент, то, что ВРУ не принимает решение, это вообще может просто никаких решений сейчас принимать, не может даже принять решение продлить работу сессионного дня на два-три часа. А это говорит о том, что коалиции фактически нет, что депутаты не могут работать.

Какие экономические макропоказатели привязаны к пенсионной реформе?

– Могут быть привязаны к пенсионной реформе, только лишь если повышаются пенсии, то придется больше финансировать из госбюджета пенсионный фонд.

Вот проект бюджета на следующий год, который будут завтра представлять, там есть сумма субсидий, дотаций, точнее, из госбюджета пенсионному фонду, но даже то повышение, которое предусматривается, оно существенно не повлияет ни на ценовые показатели, ни на уровень пенсий, которые сейчас получают граждане.

Просто в стране, в которой очень низкие официальные зарплаты, в Украине, не может быть высоких пенсий. И волевым решением поднять пенсию в три-пять раз невозможно.

Есть ли смысл вообще завтра представить бюджет на следующий год?

– Нет, оно там не существенно, с точки зрения триллионного бюджета.

А корректировать его нужно?

– Это только лишь проект бюджета. Он же будет проходить первое чтение, второе чтение, потом еще будет бюджетная ночь, традиционно. Там еще будет очень много изменений.

Это же не проект, который уже окончательный текст, там еще в процессе депутаты так еще называемые свои хотелки будут выписывать, выпрашивать, для того чтобы проголосовать за него. Это пока всего-навсего проект.

Ранее координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире "ГС" заявил, что в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты.