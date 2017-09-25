Кредиторы Украины обеспокоены пенсионной реформой - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Всемирный банк и Международный валютный фонд обеспокоены поправками, которые были внесены в законопроект о пенсионной реформе.

"Пересмотренный проект закона, представленный в начале этой недели, был изменен так, что вызывает значительные опасения как у Всемирного Банка, так и в МВФ", — заявила директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен.

Верховная Рада 13 июля одобрила проект пенсионной реформы в первом чтении. Депутаты подали к законопроекту более 2000 поправок, 400 из них были учтены. Однако до сих пор пенсионная реформа в сессионном зале не рассматривалась.

Что в законопроекте изменилось после последней редакции и что не устраивает кредиторов, прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы эксперт пенсионной системы "Реанимационного пакета реформ" Александр Ткач.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка мета пенсійної реформи? Запровадити систему, яка би гарантувала справедливі пенсійні виплати пенсіонерам, чи реалізувати вимоги наших кредиторів для гарантованого отримання нових кредитів?

— Я сказав би так, що законопроект 6614 не слід розглядати як пенсійну реформу, та він так і не називається, він називається "Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій". Тобто мова йде насамперед про механізми осучаснення, і, якщо сказати чесно, то уряд міг би проводити щороку не пізніше 1 березня свої відповідні засідання, приймати постанови щодо підвищення пенсій, як це і приписано статтею 42 закону "Про загальні обов'язки державного пенсійного страхування", і тим самим робити в такому ручному режимі їх осучаснення. Тому сказати, що закон не приймуть і пенсіонери не отримають пенсій, я би так не казав. А що стосується механізмів, дійсно, уряд хоче зробити, щоб це осучаснення здійснювалося в автоматичному режимі, але цей автоматичний режим фактично запрацював би десь з 2021 року, а до цього часу все одно будуть напівавтоматичні такі режими, тому що показник середньої зарплати все одно буде затверджуватися урядом і в 2017-му році, і в 2018-му тощо. Тому кредитори, вони дещо занепокоєні тим, що буде напередодні передвиборчих марафонів, а це 2019-ий рік, в 2018 році буде знову переглянутий показник середньої зарплати і всі моменти, які вплинуть на зростання пенсій.

Відтак пенсії зростуть, але це буде в такому ручному режимі і потребуватиме якихось додаткових виплат з бюджету, а якщо будуть виплати з бюджету, значить кредитор цілком законно ставить під сумнів можливість розрахуватися з тими боргами, які будуть до того часу. І другий момент, що намагаються визначити все-таки, хто буде оплачувати, скажемо, хто буде здійснювати внески в той період, коли людина, наприклад, навчається у виші, чи перебуває в декретній відпустці, чи там інші моменти, тобто коли саме громадянин фактично, який є застрахованою особою, не платить внески, але страховий стаж йому зараховується. Тоді дійсно стаж буде, а підкріплення цього стажу внесками не відбудеться. Оце і непокоїть кредитора. І третій момент, він дуже принциповий, це все-таки до другого читання вдалося показати перспективи реформування пенсійної системи, тобто встановити дату старту обов'язкової накопичувальної системи так званого другого рівня, це 1 січня 2019-го року. Я думаю, що дату встановили, а кредиторів не поінформували з механізмами фінансування цього другого рівня, бо кредитор до цього моменту чомусь думає, що ці внески будуть за рахунок зменшення або перерозподілу ЄСВ, або його збільшення, або перерозподілу. Як це було в багатьох країнах, зокрема в Польщі. І виникав дефіцит солідарної системи, який до цього часу в тій же Польщі повністю не подоланий. А насправді, не пояснили, що джерелом цих відрахувань, очевидно, будуть або якась частка податку на доходи фізосіб, або якась частка зарплати, або можливо навіть скасування військового збору тощо.

Основним каменем спотикання в суперечках МВФ і українського уряду було підвищення пенсійного віку. Аби обійти гострі кути, українська сторона запропонувала альтернативу — підвищення стажу. Причому відчутно — до 35 років. І підвищення розтягнули в часі — до 2028-го року. Однак згідно з проектом пенсійної реформи, вже з 2018-го необхідний страховий стаж для виходу на пенсію становитиме не 15 років, як зараз, а 25…

— Це ж знову відображення тієї непослідовності, яка була в минулі роки, бо дійсно пенсійний вік треба було поступово підвищувати, якимись такими невеличкими, можливо, темпами. А тепер зіштовхнулися з тим, що, з одного боку, не можна підвищувати, бо це буде викликати певні занепокоєння з боку електорату, а з іншого боку, якщо не відтерміновувати момент виходу на пенсію, то знову ж таки зростає дефіцит пенсійного фонду. Тому пішли таким шляхом. Можливо, дійсно треба було розтягувати це все в часі, але, на жаль, пішли так і нічого не вдієш.

А громадяни, які планували піти на заслужений відпочинок у найближчі роки? Їм доведеться тепер допрацьовувати?

— Хтось змушений буде, можливо, докуповувати стаж, хтось допрацьовувати, але там передбачено, в тому числі, і система соціальної допомоги для тих людей, яким буде не вистачати кілька років, тобто фактично і ті, хто матимуть 15 років стажу, вони однозначно не опиняться без пенсії і не будуть чекати, скажімо, 65 років. Тобто це буде, але це настане не одразу.

А вам не здається, що пропоновані зміни полегшать життя пенсіонерам, але ускладнять життя тим, хто працює?

— Так, безперечно, тому що з одного боку внески до системи не збільшуються, їх не можна збільшувати, а з іншого боку, зменшується коефіцієнт страхового стажу, тобто той, який був у нас 1,35 і поки що залишається, і я думаю, залишиться до кінця року. А потім коефіцієнт одного року ваги страхового стажу стане 1. І фактично доведеться працювати більше, а отримувати за такий самий термін сплати внесків доведеться менше. Тому що, судіть самі, якщо людина мала стаж 30 років і у неї виявився такий індивідуальний коефіцієнт стажу, 30 помножити на 1,35, це десь 0,4, чи 40%. То тепер відпрацювавши 30 років, цей коефіцієнт стажу вже буде не 40%, а 30%. І таким чином, реальне зменшення пенсій може за рахунок солідарної системи сягнути навіть 30-35%. Тому треба компенсатор, компенсатором має виступати обов'язкова накопичувальна система, другий рівень. Над другим рівнем треба працювати і працювати досить щільно, щоб до 1 січня 2019-го року цей компенсатор запустити. Тому якщо буде компенсатор і своєчасно запущений, і буде працювати ефективно і надійно, то для тих людей, яким залишилося понад десяти років до пенсії, то у них є шанс, що у всякому разі не погіршиться рівень пенсійного забезпечення.

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К слову, экономист Виктор Скаршевский в эфире заявил, что для повышения пенсий новых законов не требуется, а требования премьера Владимира Гройсмана являются игрой с электоратом.

Ранее координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире "ГС" заявил, что в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты.