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    Точка зрения

    Степанюк: работающие люди могут не рассчитывать на пенсию

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (92)

    (обновлено: )1761160
    По мнению экономического эксперта Всеволода Степанюка, результатом пенсионной реформы, если она будет принята, будет либо сокращение количества пенсионеров в два раза, либо ликвидация пенсий для всех, кроме военнослужащих, силовиков и государственных служащих.
    Всеволод Степанюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что глава украинского правительства Владимир Гройсман специально прибыл в парламент и лично просил Верховную Раду работать без перерывов, чтобы успеть принять пенсионную реформу, которая значилась в повестке дня на четверг, 21 сентября, голосование так и не состоялось. Шесть раз спикер Рады Андрей Парубий ставил этот вопрос на голосование, но ни разу не хватило необходимых голосов.

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    Однако Гройсман заявил, что первые дни следующей пленарной недели октября – это последний срок голосования закона о пенсионной реформе. 

    Как сообщила глава комитета Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова, минимальная гарантированная пенсия в случае принятия пенсионной реформы парламентом увеличится до 1452 гривен (+11%).

    "Единственная цель пенсионной реформы – уменьшить перераспределение национального богатства в пользу крупных транснациональных корпораций, и никакого отношения к "осовремениванию", улучшению или тому подобному эта реформа не имеет. 

    Более того, эта реформа приведет к тому, что будет уничтожена пенсионная система как таковая: если посчитать, сколько человек будет платить взносов за 35 лет стажа, то выйдет 94 его средних зарплаты. Раньше 65-и лет, если он, конечно, доживет, он не выйдет на пенсию. 

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    Получается, что если человек проживет еще 10 лет, до 75-и, что очень много по украинским меркам, особенно для мужчин, то он получит назад только 43 своих средних зарплаты. А кому идет больше половины взносов, которые предлагают платить людям? Пенсионный фонд получается профицитным более чем в два раза при существующем соотношении пенсионеров и работающих", – сказал экономический эксперт Всеволод Степанюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    По мнению эксперта, либо в правительстве не умеют считать, либо они прекрасно видят, как эти деньги будут перераспределены между их бизнес-структурами, и как они на этом заработают.

    "Но самое страшное это даже не стаж, не возраст, а коэффициент. Который является грабительским для всех граждан Украины, которые рано или поздно рассчитывают иметь пенсию.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Более того, экономического смысла отчислять что-либо в Пенсионный фонд при таких коэффициентах просто не существует. Потому что вы получите оттуда меньше половины своих взносов, хотя нормальная страховая система предусматривает, что вы должны получить больше, чем внесли", – подчеркнул Степанюк.

    По его мнению, результатом реформы, если она будет принята, будет либо сокращение количества пенсионеров в два раза, либо ликвидация пенсий для всех, кроме военнослужащих, силовиков и государственных служащих. 

    "То есть, все работающие люди могут на пенсию не рассчитывать", – уверен экономический эксперт.

    Степанюк не согласен с утверждением, что депутаты не проголосуют голосуют пенсионную реформу, потому что «хотят быть добренькими» – в парламенте нет депутатов, представляющих интересы народа, именно поэтому есть большие шансы, что пенсионная реформа будет принята во втором чтении.

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