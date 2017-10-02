Найман о пенсионной реформе: новые "януковичи" рисуют свои схемы

РИА Новости Украина

С июля 2018 года в Украине может быть запущен второй, накопительный, уровень пенсионной системы. С этого момента с текущих заработков украинцев на спецсчет в обязательном порядке начнет отчисляться дополнительный процент. Хочет этого человек или нет — неважно. Отчисления все равно будут проводиться, они станут обязанностью работодателя. РИА Новости Украина Евгений Котенко Страна эмиграции. Кто будет кормить украинских пенсионеров через 20 лет

Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №6677, зарегистрированном в Верховной Раде перед началом летних каникул.

"Продолжается активное лоббирование ускоренного (неподготовленного) запуска второго уровня пенсионной системы: вслед за обязательной общегосударственной запустить обязательную негосударственную.

"Размер отчислений с заработной платы, который, как налоговый агент, будет перечислять работодатель, в момент запуска закона будет составлять 2% от суммы заработка. Но с каждым годом этот процент будет повышаться пока не достигнет 7% заработной платы".

Частные пенсионные управляющие (среди них выделяется одна известная по скандалам компания, которую здесь не буду "рекламировать") мечтают получить доступ к сбережениям украинцев (суммы в десятки миллиардов гривен). А я, например, точно буду управлять своими пенсионными активами лучше. И не хочу их отдавать никакому "управляющему". Но такого варианта мне на выбор даже не думают предложить. То есть деньги забрать — это быстро. А вот вернуть — обещанного, как говорится много лет ждут (а многие как обычно не дождутся, а если и дождутся, то с учетом инфляции намного меньше чем потребуется для адекватной жизни)", — написал финансовый аналитик Эрик Найман на своей странице в Facebook.

Хуже того, подчеркивает финансовый аналитик, обязательства нерадивых управляющих хотят повесить на ФГВФЛ, то есть в случае проблем за них снова заплатят налогоплательщики.

"Государственная пенсионная система по сути банкрот из-за глубочайшего демографического кризиса и неэффективного управления. Предлагаемый второй уровень пенсионной системы эти проблемы никак не решит. Декларируемая более высокая эффективность частных управляющих вызывает огромные сомнения. Скандал с выводом пенсионных активов из пенсионного фонда сотрудников НБУ весьма ярко показал "эффективность" подобных частных управляющих", — считает Найман.

Эксперт убежден, что у людей должен быть выбор — самостоятельно копить на свою негосударственную пенсию (что сейчас подавляющее большинство и делает) или нанять профессионального управляющего активами. Причем не пожизненно, а с возможностью быстрой смены одного управляющего на другого, более эффективного.

"Сейчас же, прикрываясь красивыми лозунгами новые "януковичи" рисуют новые схемы", — констатирует финансовый аналитик.

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