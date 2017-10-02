Коалиция будет "протягивать" пенсионную реформу - эксперт

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В ближайшие пять лет пенсионный фонд будет дефицитным, даже если пенсионная реформа произойдет. Об этом заявил Министр финансов Александр Данилюк.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную Раду 3 октября рассмотреть и принять пенсионную реформу.

Велики ли шансы, что депутаты проголосуют реформу на следующей пленарной неделе, рассказал связи директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире радиостанции Голос столицы.

"То количество правок, которое внесли депутаты в пенсионное законодательство, может полностью изменить уже конечный вариант редакции. До какого текста, до какой концепции доголосуются, договорятся депутаты или насколько долго они будут ломать копья, отстаивая свои политические позиции, можно только представлять. Конечно, есть коалиция и, наверное, она будет голосовать и протягивать редакцию документа, сформированную Кабинетом министров и согласованную коалицией. Но и внутри коалиции будет ряд дискуссий", — отметил эксперт.

Ранее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Уильям Мюррей заявил, что имплементация пенсионной реформы является критически важной для выделения Украине очередного транша.