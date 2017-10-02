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    Аналитика и комментарии

    "Благодарочка" от Гройсмана: соцсети о сокращении стипендий

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (151)

    (обновлено: )22020
    В следующем году украинский Кабмин собирается урезать расходы на социальные и академические стипендии для студентов, пишут СМИ. Каковы причины такого решения властей и как отреагировали на такие новости сами украинцы в соцсетях?
    Студенты
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Школа
    RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк
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    Правительство Украины подготовило новый проект бюджета на 2018 год, в котором предлагается урезать расходы на социальные и академические стипендии для студентов, сообщили украинские СМИ. По информации журналистов, расходы на академическую стипендию предлагают сократить на 21% — с 3,98 до 3,16 млрд грн, а расходы на социальные стипендии — уменьшить почти на треть: с 992 до 631 млн грн. Эксперты полагают, что это может быть связано с переносом финансирования вузов I-II уровня аккредитации в местные бюджеты. Иные аналитики утверждают, что информация не соответствует действительности и вырвана из контекста…

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    Однако вопреки всем объяснениям простые украинцы в соцсетях не скупятся на свои версии: "На мизер пенсионерам пойдут. На "поднятие" надо ж откуда то брать"; "Гройсман отблагодарил студентов за то, что они привели его к власти на майдане".

    "И студенты почему-то молчат… А при Яныке бастовали и не за такое"; "Меня стипендия в $100 при яныке немного удивляла. Расточительно много. Сейчас будет как в мою молодость — шоколадка и 2 маршрутки", — вспоминают в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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