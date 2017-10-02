"Благодарочка" от Гройсмана: соцсети о сокращении стипендий

Тимур Громов, РИА Новости Украина RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк Языком по школьному образованию: 15 главных тезисов нового закона

Правительство Украины подготовило новый проект бюджета на 2018 год, в котором предлагается урезать расходы на социальные и академические стипендии для студентов, сообщили украинские СМИ. По информации журналистов, расходы на академическую стипендию предлагают сократить на 21% — с 3,98 до 3,16 млрд грн, а расходы на социальные стипендии — уменьшить почти на треть: с 992 до 631 млн грн. Эксперты полагают, что это может быть связано с переносом финансирования вузов I-II уровня аккредитации в местные бюджеты. Иные аналитики утверждают, что информация не соответствует действительности и вырвана из контекста…

Читайте также — Соцсети о реформе образования: действительно, зачем стипендия студентам?

Однако вопреки всем объяснениям простые украинцы в соцсетях не скупятся на свои версии: "На мизер пенсионерам пойдут. На "поднятие" надо ж откуда то брать"; "Гройсман отблагодарил студентов за то, что они привели его к власти на майдане".

"И студенты почему-то молчат… А при Яныке бастовали и не за такое"; "Меня стипендия в $100 при яныке немного удивляла. Расточительно много. Сейчас будет как в мою молодость — шоколадка и 2 маршрутки", — вспоминают в сетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook