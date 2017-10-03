Тарута о том, почему нельзя увеличивать военный бюджет Украины

Если официальный Киев собирается мирно урегулировать ситуацию на Востоке Украины и не собираемся воевать, то нет смысла увеличивать военный бюджет, особенно после ЧП в Балаклее и Калиновке, заявил бывший глава Донецкой ОГА, внефракционный народный депутат Сергей Тарута.

"Если мы говорим, что у нас только мирный сценарий урегулирования ситуации, мы не собираемся воевать, то я не вижу смысла увеличивать военный бюджет. Он на сегодняшний день составляет приблизительно 135 миллиардов, и мы понимаем, что там огромный уровень коррупции. Если заберем коррупцию, то нам достаточно денег, чтобы модернизировать, навести порядок и обеспечить обороноспособность. И то, что произошло сначала в Балаклее, а теперь в Калиновке и перед тем еще в Мариуполе — это преступление. И на него не обращает внимание главнокомандующий. Поэтому увеличивать (оборонный — Ред.) бюджет нельзя", — заявил Тарута в эфире телеканала ZIK.

По словам нардепа, ситуация с складами боеприпасов может указывать на сценарий разоружения Украины. Также он отметил, что если использовать внутренние ресурсы оборонпрома, то можно обеспечить армию оружием, и не будет необходимости просить из-за границы.

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"У нас ресурсы внутри страны колоссальные. Нам не нужно летальное оружие из-за границы, мы можем сами все это сделать в своей стране, при этом давая рабочие места. Но если производить здесь, тем сложнее воровать. А покупая за рубежом, создают лучшие условия для посредников и коррупции", — уверен гость программы.

Напомним, в проекте госбюджета на следующий год говорится, что расходы на оборону возрастут на 35 миллиардов гривен.

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Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".