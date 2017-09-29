Из-за нового налога автолюбители пересядут на троллейбус - экономист

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Хоть в Кабмине и пообещали, что не будут в 2018 году повышать налоги ради обеспечения доходов Госбюджета, водителей, видимо, это не касается. Министр экологии Остап Семерак заявил о намерении ввести новый налог для автомобилистов. РИА Новости Украина Евгений Котенко Бесстыжий бюджет-2018: у народа – отобрать, чиновникам – отдать Хоть в Кабмине и пообещали, что не будут в 2018 году повышать налоги ради обеспечения доходов Госбюджета, водителей, видимо, это не касается. Министр экологии Остап Семерак заявил о намерении ввести новый налог для автомобилистов.





Речь идет о "топливном налоге", который существует в большинстве стран Евросоюза и распространяется на различные виды автомобильных двигателей. По словам Остапа Семерака, именно личный и муниципальный транспорт больше всего загрязняют окружающую среду. В частности, именно выхлопные газы автотранспорта производят более 80% загрязнения воздуха в городах Украины.





О цели введения нового налога для автомобилистов, высказался в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Центра социально-экономических исследований "Case Украина" Владимир Дубровский.





"Этот налог выполняет стимулирующую роль. Он стимулирует владельца меньше пользоваться автомобилем, а больше пользоваться другими видами транспорта, которые не так загрязняют окружающую среду. Потому что поступления в бюджет не будут существенными. Даже 4 млрд на фоне госбюджета, который превышает триллион гривен, это очень небольшая цифра. Потому никаких больших фискальных функций этот налог выполнять не может. Он предназначен, чтобы стимулировать водителей меньше использовать автомобили и меньше загрязнять атмосферу, или выбирать такое топливо, которое меньше загрязняет", — отметил экономист.



