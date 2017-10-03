Карцер для учителя. 80-летний пенсионер молит о помощи

РИА Новости Украина

Без изменения отношения государства в лице его представителей на местах к сельскому учителю, в частности его социальной защиты, все реформы в образовании обречены на болтовню и популизм. Уже более 40 лет учитель-пенсионер из села Лесная Тарновица Надвирнянского района Богдан Кашивский живет, как он пишет в умоляющем письме к изданию "Галичина", "в квартире-карцере": "Прошу, молю – помогите своей работой-словом спасти хотя бы мою жизнь как проявление Божьего христианского милосердия и гуманизма".

Об этом пишет Игорь Лазоришин.

Десять лет безразличия

В качестве доказательства Богдан Кашивский приводит акты обследования своих бытовых условий проживания комиссиями за 1971, 1993, 1996, 2006 и 2008 годы, письма-ответы из Секретариата Президента Украины, прокуратуры области, ОГА, от депутатов и чиновников разного рода и т.д.

В качестве примера приведем ответ учителю-пенсионеру начальника управления жилищно-коммунального хозяйства ОГА почти десятилетней давности: "Сообщаем, что 13.02.08 г.. проведено комиссионное обследование дома и установлено, что жилой дом, который является собственностью Лиснотарновицкого сельского совета и нуждается в ремонте – усиление конструкции фундамента, утепление наружных стен, покраске металлической кровли и тому подобное. По информации Надворнянской райгосадминистрации, за счет средств районного бюджета в соответствии с разработанной сметой планируется выполнить ремонт дома до 15 октября 2008 года".

"Таких документов, — отмечает Богдан Кашивский, – есть килограммы. Но добиться средств на обустройство жилья и доведения его до нормального санитарного состояния не удалось. Выше уже некуда было обращаться, разве что к Богу. Я потерял веру в справедливость и Закон "Об образовании". Такие условия проживания привели к обострению у меня хронических заболеваний. Дважды прошел курс лечения в отделении хирургии Надворнянской центральной районной больницы с диагнозом "облитерирующий атеросклероз обеих ног" — в 2002-м и 2004-м, а в 2012 году неотложная помощь забрала меня в отдел неврологии из-за остеохондроза спинного мозга и т.д. А теперь нависла смертельная угроза: с 17 марта 2017 года моя квартира – без отопления из-за аварийного состояния печи. с 22 августа жилье отключили от газоснабжения из-за не моих долгов, а меня обрекли на голодную смерть. Потому что владелец жилья – сельский совет. Квартира не приспособлена к отоплению дровами. Живу на хлебе и чае, который мне заваривает соседка".

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Едем в Лесную Тарновицу, которая в этом году отмечает свое 850-летие, чтобы найти ответ на стержневой вопрос: есть ли надежда, что учитель-пенсионер Богдан Кашивский хотя бы на старости лет согреется вниманием местной власти?

Наедине со старостью

Мог ли подумать сын репрессированного красной метлой 1944 крестьянина из Добринова на Рогатинщине, что в свободной Украине его старость будет похожа на каторгу? Богдану Кашивскому было всего шесть лет, когда отца, который даже не был связан с ОУН или УПА, нашли в домашней схованке, арестовали. Издевались в подвалах Рогатина и Станислава, а затем в вагоне-товарняке этапировали в Воркуту…

Почти десять лет назад – в марте 2008-го – условия проживания Богдана Кашивского обследовала комиссия при участии представителей Надвирнянской РГА и райсовета. А в ноябре того же года заместитель прокурора области информировал пенсионера о следующем: "Комиссия обязала Надвирнянскую райгосадминистрацию в срок до 1 марта 2009 года изготовить смету на проведение строительных работ по укреплению конструкции фундамента, утепление внешних стен и отделки фасада дома, покраски металлической кровли крыши, а также решить вопрос финансирования указанных работ. Сельскому голове с. Лесная Тарновица поручено подготовить обращение к Надвирнянскому райсовету и райгосадминистрации по поводу выделения средств для ремонта данного дома и обеспечить проведение ремонтно-строительных работ". Следом было большое июльское наводнение, большие государственные субвенции для ликвидации его последствий и возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц Леснотарновицкого сельского совета. Поэтому чиновникам разных уровней было не до проблем учителя-пенсионера Богдана Кашивского – трясли брюками от испуга.

…Богдан Кашивский, который более 25 лет проработал учителем начальных классов в разных селах области, сегодня живет в дряхлой, очевидно, еще довоенной постройке, хатке с 1971 года. Из всех бытовых удобств – только свет. В комнате – холод, ужас и антисанитария, а сам человек заброшен и немощен.

"Пришла старость, тепла нет, — жалуется Богдан Кашивский. — Дом является собственностью сельского совета, потому что я его не приватизировал. За коммунальные услуги я рассчитывался благодаря субсидии. Последний долг за газоснабжение — более 1800 грн. Предупреждали газовики меня не один раз, а десять. Я доказывал, что виноват сельсовет, потому что дал мне жилье, в котором температурный режим был непригоден для проживания и побуждал к перерасходу газа. Вместо помощи некоторые депутаты сельсовета упрекали меня, почему мой сын, который живет в областном центре, не отремонтировал мое жилье. Эту мою крепость, или карцер, как я называю свой дом, должны были капитально отремонтировать еще в 2009 году. Есть соответствующие документы, подтверждающие чиновничьи обещания. Но средства не были выделены ни тогда, ни теперь".

…Наши посещения сельского совета и встреча с администрацией вселили в нас надежду, что о стареньком учителе к зиме позаботятся.

Мария Марковецкая, председатель Леснотарновицкого сельсовета:

"Да, избушка, в которой много лет живет Богдан Кашивский, на балансе сельсовета. Но с 1971 года уже можно было бы немного постараться, чтобы ее подремонтировать. Или выкупить. Вопрос выносили на сессию. Но депутаты не понимают: как можно прожить всю жизнь и ничего не сделать? Мы знаем о проблемах Богдана Григорьевича и пытаемся их решить. Уже переклали печь. Другое дело — подключение к газоснабжению. Мы предлагали на время холодов оформить его в больницу — не хочет, а самовольно мы не имеем права такое делать — есть же сын. Поэтому советовали Богдану Григорьевичу написать заявление о материальной помощи — говорит, что не старец и на бандитов не будете тратить бюджетные средства. А социальных работников, чтобы помогали ему в быту, к сожалению, в селе нет. Но долг за газ надо заплатить. Комиссия была у него. Я уже веду переговоры с газовиками, надеюсь, что найдем средства, чтобы к холодам помочь учителю-пенсионеру".

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…1 октября — День работников образования. Было бы хорошо, чтобы чиновники-педагоги разных уровней начали исправлять ошибки десятилетней давности своих непутевых и равнодушных предшественников и наконец обратили внимание и на тех педагогов края, чья жизнь из-за их одинокой и немощной старости стала карцером. А "Галичина", в свою очередь, также не останется в стороне.