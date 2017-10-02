Без бумажки ты - никто. Харьков: пенсия минус справка переселенца

РИА Новости Украина

В середине июля в парламенте зарегистрировали законопроект №6692 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан". Он предусматривает выплату пенсий жителям неподконтрольной территории без справки внутренне перемещённого лица. О том, что изменится, если закон примут, "МедиаПорту" рассказала одна из его разработчиков, эксперт по социальным выплатам программы "Советник по вопросам ВПЛ" Ирина Лоюк, пишет Анна Соколова.

Какая ситуация сложилась с получением пенсий жителями неподконтрольной территории?

— Самая большая проблема в том, что люди, вынужденные жить на неподконтрольной территории, не могут реализовать своё право на получение пенсии. Им нужно выехать из неподконтрольной территории, получить справку внутренне перемещённого лица и только после этого оформить выплату пенсии. Эти люди заслужили свою пенсию, она уже давно им назначена и выплачивалась. Но сейчас они не могут получить ту государственную гарантию, на которую имеют право.

Кто инициировал изменения на законодательном уровне?

— Достаточно много общественных организаций, занимающихся защитой прав переселенцев, столкнулись с проблемами, которые пытается урегулировать этот закон. Во-первых, невыплата пенсий людям на неподконтрольных территориях. Во-вторых, отсутствие бумажных дел пенсионеров. Это системные проблемы, которые установлены законодательными актами.

Следовательно, программа "Советник по вопросам ВПЛ", представительство Норвежского совета по делам беженцев в Украине, Агентство ООН по делам беженцев, общественные организации "Група впливу" и "Донбасс СОС" объединились и обратились к Комитету по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения с вопросом о возможности поддержать нашу инициативу. Затем предложили текст закона, который рассматривали и правили в рабочей группе Комитета, предлагали для рассмотрения Министерству социальной политики и Пенсионному фонду. Никаких предложений от них не поступило, текст был одобрен и Комитетом, и остальными депутатами для того, чтобы продвигать его дальше.

Что изменится для пенсионеров, которые живут на неподконтрольной территории?

— У пенсионеров, которые живут на неподконтрольной территории, нет необходимости обманывать государство и получать статус ВПЛ не будучи ВПЛ. В законе мы ещё раз установили их право на получение пенсий. Затем должны быть разработаны определённые действия органов власти для того, чтобы люди могли получать пенсии независимо от статуса ВПЛ.

Также мы попытались урегулировать вопрос, когда у человека требуют бумажное пенсионное дело, если он отказывается от статуса ВПЛ. Эта проблема опять же установлена на уровне подзаконных актов и решений Пенсионного фонда, который использует их, закрывая глаза на реализацию прав людей. На самом деле у Пенсионного фонда в электронном виде есть вся необходимая информация для того, чтобы выплачивать людям пенсии. Но из-за неправильной нормы в самом подзаконном акте перестают выплачивать пенсию, если человек отказывается от статуса ВПЛ. Мы предусмотрели, что людям, пострадавшим от таких ситуаций, не нужно будет подавать бумажные документы.

Человек должен будет обратиться с заявлением в любое управление Пенсионного фонда, где ему не смогут отказать на основании того, что он не ВПЛ и проживает на неподконтрольной территории. Это то, что мы смогли установить на уровне закона.

Я правильно понимаю, что, согласно изменениям, государство будет обязано выплатить жителям неподконтрольной территории пенсию, которую они не получали из-за конфликта?

Государство и так должно было выплачивать эту пенсию. То, что государство не смогло защитить свои территории, отбить агрессию и перевести сюда своих граждан, не снимает этой обязанности. Есть постановление Кабмина, которое предусматривает выплату пенсии за всё время, когда она не проводилась. В законе не было смысла дополнительно это указывать.

Единственное, что мы прописали, — увеличить срок, за который может быть выплачена эта пенсия. Есть трёхгодичное ограничение, оно не касается только тех случаев, когда виноват Пенсионный фонд. В данном случае мы имеем белое пятно — человек не виноват, Пенсионный фонд не виноват. И получается, что пенсия может быть выплачена за предыдущие три года. Это ограничение мы попытались снять.

Как долго вы работали над законопроектом? Чей опыт брали в основу?

— Над законопроектом начали работать с декабря, а зарегистрировали его только летом. Механизм того, как это должно быть реализовано, основывался на зарубежном опыте. Недавно проходила международная конференция, организованная Норвежским советом по делам беженцев. Как нам рассказали специалисты, в Молдове идёт некая война за пенсионеров, которые находятся в Приднестровье. Там Россия выплачивает более высокие пенсии, и люди пытаются зарегистрироваться там, чтобы их получать. Это скорее пример того, что нужно избежать.

В Грузии, наоборот, делается всё, чтобы реализовать право на пенсии. Вплоть до того, что малоподвижным гражданам позволено оформлять доверенности. Есть возможность выехать из неконтролируемой территории, оформить и получить пенсию на контролируемой территории.

На каком этапе работа над законом в парламенте?

— Сейчас мы уже прошли через три комитета. Основной комитет и ещё два поддержали законопроект. Далее его рассмотрят семь комитетов. Если законопроект поддерживает основной комитет, то обычно его поддерживают и остальные комитеты. Потом будет первое чтение и исправления ко второму чтению.

У нас есть замечания от других организаций, я думаю, в ближайшее время мы ещё дополним проект и будем надеяться, что его примут.

Какие это замечания?

Когда писался законопроект, снималось ограничение по выплатам на три года. В законе звучало "начисленные, но не выплаченные" пенсии. Почему-то сейчас Пенсионный фонд перестал насчитывать назначенные людям пенсии, хотя должен это делать. Поэтому мы думаем добавить туда "начисленные и назначенные" пенсии.

Организации, работающие с проблемами переселенцев, всё больше удивляются, как извращаются органы государственной власти, и пытаются предусмотреть все возможные риски. Это техническая правка, чтобы предупредить возможную реакцию государственных органов.

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— По выводу Главного научно-экспертного управления Верховной рады, своим законом мы должны были, во-первых, снова привязать пенсии к статусу ВПЛ. Во-вторых, ограничить выплату пенсий людям, которые участвовали в террористических организациях. Но регулировать пенсионным законом способы наказания за преступления — это несколько перечит фундаментальным основа права. Если это преступление, такое, как участие в террористической организации, то наказание за него предусмотрено Уголовным кодексом.

Отнимать пенсию — это вообще не способ наказания за уголовное преступление. Человек, который совершил преступление, даже сидя в тюрьме получает свою пенсию. Никто не имеет права лишать его социальных гарантий, предусмотренных государством.

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На последнем заседании Комитета присутствовал глава Пенсионного фонда. От него было замечание, что законопроект не предусматривает конкретного механизма действий. Это возмутило Комитет, потому что конкретный механизм должен прописываться в подзаконных актах. Глава Пенсионного фонда также заявил, что у него государства нет денег на выплату этих пенсий. Но это проблема государства — отвечать за свои социальные гарантии перед людьми.