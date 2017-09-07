Уменьшение пенсий в ближайшем будущем не исключается – эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Около трех тысяч поправок внесли народные депутаты в законопроект о пенсионной реформе. Впрочем, как заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, правительство будет настаивать на ее проведении.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложения Кабмина сохраняют существующий пенсионный возраст и отменяют 15-процентное налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

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Ранее глава правительства заявлял, что реформа позволит повысить пенсии для девяти миллионов пенсионеров, а дальше пенсии будут пересматриваться автоматически.

Как будет выглядеть законопроект после такого количества замечаний и поправок, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по пенсионным системам "Реанимационного пакета реформ" Александр Ткач.

Скриншот Голос Столицы Александр Ткач

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви знайомі з поправками, які депутати внесли у законопроект про пенсійну реформу?

— Так, дуже багато поправок, і на жаль, більшість з них досить конструктивних, але не враховано. І в такому вигляді, в якому подається цей законопроект на наступне читання… у мене поки що залишається думка, що це не пенсійна реформа, це просто законопроект, з одного боку, який здійснює осучаснення пенсій, що урядові і належало робити щороку, першого березня збиратися і визначати, на який вони коефіцієнт підвищують пенсії та індексувати їх відповідно до законодавства і підвищувати відповідно до темпів зростання середньої зарплати, а з другого боку, це фактично секвестр тих пенсійних прав, які вже зароблені декількома поколіннями українців. Бо якщо ми візьмемо ті ж пенсії за вислугою років, то для багатьох категорій людей вони практично скасовуються, а на це, до речі, не дуже люблять робити акцент.

Тобто для тих людей, які вже виробили необхідний вік і стаж, для них ці права зберігаються, у них збережеться пенсія за вислугою років, а для тих, кому залишилося один день, чи один місяць, чи один рік навіть, ці люди чомусь не підпадають під це. Питання теж професійних пенсійних систем, яке неодноразово піднімалося, воно теж десь там повисло в повітрі. І на жаль, ці показники коефіцієнту стажу, про які ми говорили, що зараз коефіцієнт стажу — 1,35 за кожен відпрацьований рік, а після першого січня він буде — одиничка. Тобто фактично пенсії зменшаться… можна сказати так, не збільшаться, підкреслюється, а вони осучасняться, безперечно, але вони надалі будуть зменшуватися приблизно на 35%, і ніякого компенсатору людям, в цьому законопроекті, принаймні, не показано. Так, на словах щось там іноді говорять, що треба і накопичувальний рівень, і т.д., але ніхто не називає дату, ніхто не називає ніякого конкретного плану дій, а цей законопроект, на жаль, він практично в такому вигляді і залишається, як був до першого читання, з отим секвестром зароблених пенсійних прав, я повторюсь, і він фактично веде в отой солідарний тупик, з якого не видно ніякого накопичувального світла.

Якщо воно в такому вигляді і лишилося, що ж це за 3000 поправок?

— Депутати, якщо взяти кількісний склад депутатського корпусу, то безперечно, кожен депутат може внести і не одну поправку, і так воно і сталося, що багато активних депутатів внесли по кілька поправок, і от їх назбиралося таким чином близько 3000. Але, як кажуть в комітеті, близько 400 враховано, але враховані в основному такі редакційні речі, принципових речей, про які я говорив, не враховано. Наприклад, чому людям не можна зараховувати вже зароблені пенсійні права, наприклад, коефіцієнтом стажу 1,35, а майбутні права, нехай вони вже будуть один, якщо ви там вже поміняли правила. І багато правок саме до цього стосувалися. Але вони просто відсікалися, відсікалися, відсікалися, але звертаю вашу увагу, що засідання комітету з питань соцполітики, воно ще не відбулося, і от ця кожна поправка, фактично, ці там 3000 поправок, кожен депутат, який вносив, якщо він буде присутній на засіданні комітету, він буде наполягати на врахуванні, чи знімати цю поправку, і ця процедура може йти… добу, може дві, може і таке бути. Але процедура має бути витримана.

Які перспективи, що пенсійна реформа буде проголосована?

— Я ще раз кажу, це не пенсійна реформа. Я сказав би так, що якщо уряд називає це пенсійною реформою, це осучаснення пенсій, то осучаснення пенсій уряд зобов'язаний проводити щороку першого березня, збиратися на своє засідання і постановою затверджувати коефіцієнт підвищення. Він цього не робив. Тепер він це зробив. Я думаю, що в цій частині, що стосується осучаснення, ніхто ж не хоче електорат свій втрачати, і щоб потім йому сказали: от бачите, ми хотіли осучаснити, а депутати не дозволили. То я думаю, що в цій частині, очевидно, дійдуть якогось компромісу, але я думаю, що буде ще і компроміс стосовно другого рівня. Тобто постане питання таким чином, що дивіться, пенсії фактично будуть в перспективі зменшуватися, давайте пропонувати якісь компенсатори. Компенсатором може бути тільки другий рівень. Не може бути іншого рівня. Держава не може компенсувати, нехай тоді приватний сектор у вигляді недержавних пенсійних фондів, під контролем держави починає цю компенсацію за рахунок накопичення пенсійних коштів, частини коштів, що спрямовуються взагалі на пенсійне страхування. І якщо до такого компромісу дійдуть, закон буде проголосований. Якщо до такого компромісу не дійдуть, не виключаю, що можуть повернути чи на повторне читання, чи взагалі будуть переробляти. Але швидше за все, момент осучаснення і момент виведення пенсій з-під оподаткування, фактично який теж був, таким незрозумілим законом запроваджений, цей момент буде врахований. Тому є якісь шанси на його прийняття, але я сьогодні не гарантував би, що, наприклад, на наступному тижні його розглянуть.

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Ранее координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире "ГС" заявил, что в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты.