Реформы ВР. Украинцев сделают дешевой рабочей силой - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В ходе новой сессии Верховная Рада планирует рассмотреть и одобрить пять реформ, среди которых пенсионная, а также в сфере здравоохранения и образования. Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Игоря Шурмы, на сегодняшний день Украина действительно требует реформирования целых секторов и отраслей. Но подходить к этому вопросу следует профессионально.

"Взять, к примеру, предложенный законопроект № 6327, который пытаются навязать обществу как панацею и медицинскую реформу. Никакого отношения к медицинской реформе он не имеет. Речь идет только об изменении системы финансирования в учреждениях здравоохранения, и не более того. До тех пор пока Кабмин не пропишет стратегию развития национальной системы здравоохранения, предоставив свою концепцию, говорить об законе 6327 как о реформе не стоит. Пусть руководители поедут по селам и больницам, посмотрят, к чему привела система международных закупок и ограничение финансирования здравоохранения за последние три года", — считает политик.

По словам депутата, далеко не все гладко в вопросе реформирования системы образования.

"Если проанализировать предлагаемые изменения, то можно прийти к выводу, что Украину пытаются перевести в категорию поставщика человеческих ресурсов для цивилизованного мира. Уровень образования, которые мы получим после всех этих нововведений приведет к тому, что образованность молодого поколения будет на порядок уступать тому, что было десять лет назад. Людей с определенным, нужным образованием будут принимать с распростертыми объятиями, остальных будут использовать в качестве ресурса, рабочей силы. О каком уровне образования мы говорим, если в школах будет всего-навсего семь предметов, сокращенная программа обучения и т. д.", — отмечает Шурма.

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Имеются существенные замечания у политика и к пенсионной реформе.

"Пенсионная реформа — долгосрочный проект. Нужно смотреть, что будет с пенсионными выплатами не одноразовыми, а теми, которые будут в дальнейшем. Целый ряд экспертов говорит о том, что никакого улучшения не будет", — говорит он.

По словам депутатам вопрос реформирования будет проходить в Раде со скрипом.

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"Сейчас активно ищутся голоса, которых пока нет. Многие депутаты готовы голосовать, но им даже не показывают, о каких конкретно изменениях идет речь. Покажите, что будет с нашей медициной, образованием, пенсиями через несколько лет", — возмущается политик.