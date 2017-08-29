В Минсоцполитики назвали максимальную пенсию в Украине

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Максимальная пенсия в Украине на сегодня составляет 10 тыс 740 гривен. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир во время пресс-конференции.

"На сегодняшний день максимальная пенсия составляет 10 740 гривен", — сказал Шамбир.

По его словам, начиная с 2011 года, нет ни одной пенсии, которая назначается в размере более 10 740 гривен.

"Есть пенсии, назначенные до этого. Они несколько больше, но, опять же, — смотря у кого", — добавил Шамбир.

Его также спросили о высоких пенсиях судей.

"Еще раз хочу сказать, что пенсий у нас нет больше 10 740 гривен. У судей есть такая выплата как ежемесячное пожизненное денежное содержание. Но это не пенсия. Я согласен, что вопрос есть, но сегодня уважаемые депутаты приняли такой закон. Другого ничего не могу сказать", — отметил Шамбир.

​Напомним, почти 600 тыс украинцев из зоны АТО не получают пенсии и соцвыплаты.