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    Общество

    В Минсоцполитики назвали максимальную пенсию в Украине

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (77)

    (обновлено: )659010
    Как заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, с 2011 года в Украине нет ни одной пенсии, которая назначается в размере более 10 тыс 740 гривен.
    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Максимальная пенсия в Украине на сегодня составляет 10 тыс 740 гривен. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир во время пресс-конференции.

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    "На сегодняшний день максимальная пенсия составляет 10 740 гривен", — сказал Шамбир.

    По его словам, начиная с 2011 года, нет ни одной пенсии, которая назначается в размере более 10 740 гривен.

    "Есть пенсии, назначенные до этого. Они несколько больше, но, опять же, — смотря у кого", — добавил Шамбир.

    Его также спросили о высоких пенсиях судей.

    "Еще раз хочу сказать, что пенсий у нас нет больше 10 740 гривен. У судей есть такая выплата как ежемесячное пожизненное денежное содержание. Но это не пенсия. Я согласен, что вопрос есть, но сегодня уважаемые депутаты приняли такой закон. Другого ничего не могу сказать", — отметил Шамбир.

    ​Напомним, почти 600 тыс украинцев из зоны АТО не получают пенсии и соцвыплаты.

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