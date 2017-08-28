Из-за пенсий инфляция прыгнет выше всех прогнозов – аналитик

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Рост ВВП до 2% и рост инфляции до 11%. Такие экономические прогнозы на этот год первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Он отметил, что несмотря на прогнозы других, в том числе и Нацбанка, он убежден, что ВВП вырастет. В то же время Кубив добавил, что в настоящее время наблюдается макростабилизация экономики, а в следующем году ситуация улучшится. По его прогнозам, ВВП в 2018 году вырастет до 3%, в 2019 — более 3,5%, а в 2020 году ожидается рост ВВП на уровне 4%.

Прогнозы министра экономического развития и торговли прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый аналитик Виктор Федоров.

Разделяете ли вы оптимизм Степана Кубива и насколько вероятны его прогнозы?

— Если говорить про прогнозы на этот год, то они вполне адекватны. Если он ошибется, то это будет две десятых туда-сюда. Причем я считаю, что будет несколько даже больше ВВП, нежели прогнозирует Кубив — не два, а где-то 2,1-2,2. Что касается инфляции, то здесь я менее оптимистичен. Я считаю, что НБУ более адекватно оценивает инфляцию в 12% с лишним. image

Если учитывать прогнозы Кубива, это значит, что украинская экономика уже выбирается из кризиса?

— Я еще хотел бы отметить, что рост 2% для Украины с такой базой сравнения, которая имеется, это большой неуспех на самом деле. Хотя тот факт, что мы все-таки растем, а не падаем, уже радует. Мир в этом году, в 2017, даст 3% с лишним по прогнозам и по всем тем показателям за первые два квартала, которые мы имеем, и на фоне всего мира, который дает 3% с лишним, наши два, пусть даже с лишним, если мои прогнозы оправдаются, это все-таки не успех. Мы, учитывая наше положение, должны быть лучше, чем мир в целом, и для того, чтобы догонять вообще-то кого-то, я не говорю там Китай, хотя бы приблизиться к Польше — нам нужно +1, +2% сверх того, что дает мир в целом. Вот поэтому 2% все-таки это не успех.

Если обращаться к вопросам инфляции, почему так не совпадают прогнозы Кубива, НБУ и ваши прогнозы?

— Из каких соображений Кубив давал 1% с небольшим, я не знаю. Но существуют аналитики в его министерстве, то есть такие же аналитики существуют в НБУ или в Министерстве финансов, и в коммерческих структурах, у каждого свои подходы к оценке составляющих ВВП. НБУ, в частности, не прогнозирует большого роста инвестиций и, учитывая отсутствие инвестиций, а появление средств на потребление, будет вести к большей инфляции. У Кубива по всей видимости иные соображения. Я считаю, что повышение пенсий, которое произойдет в ближайшее время, скорее всего, повлечет за собой некоторый рост инфляции сверх того, что ожидалось в начале года.

facebook.com/viktor.fedorov.7739 Экономический эксперт Виктор Федоров.

Какие факторы роста инфляции в любой стране, если обращаться к теории экономической?

— Смотрите, инфляция — это рост цен. Цены растут тогда, когда спрос превышает предложение, для того, чтобы сравнять спрос и цену предложения. Если чего-то там не хватает, либо избыток денег, как мы предполагаем, после повышения пенсии, то спрос на какие-то товары, в первую очередь, если речь идет о пенсионерах, на товары повседневного спроса увеличится и в связи с этим увеличатся цены, то есть инфляция по сути дела отражает равновесие между совокупной ценой предложения и совокупной ценой спроса. Здесь очень важно, если у людей много денег, и эти деньги тратятся на инвестиции, на накопления, на приобретение жилья, либо вложения в ценные бумаги, вложения в депозиты, то есть по сути дела в экономику, то в этом случае цены не растут, а экономика растет. Поэтому очень важно, чтобы много денег было у тех людей, которые способны инвестировать, то есть у среднего класса. Пенсионеры — это та группа населения, которая тратит. Они всю жизнь зарабатывали, а теперь тратят. Во всяком случае, так должно быть в нормальных экономиках в нормальных социальных системах. Накапливают люди в молодом возрасте, в среднем возрасте. Когда пришла старость — это время тратить деньги. В этом ничего плохого нет. Проблема наша в чем? В том, что наши пенсионеры тратят деньги для того, чтобы выжить, а не для того, чтобы достойно жить. Поэтому было бы неплохо, если бы люди начинали копить не на черный день, а на счастливое будущее.

Что в ближайшее время ожидает национальную валюту?

— Курс будет, с моей точки зрения, повторять те же самые колебания, которые он повторяет из года в год на протяжении последних 20 лет. Осенью курс начнет подрастать, но здесь тоже есть одна из проблем — он не вырастет до тех прогнозов, которые заложены в бюджете и в прогнозах НБУ, Минфина, то есть не будет 27,5. Сейчас слишком хорошая ситуация на внешних рынках для наших экспортеров. Насколько долго такая ситуация продлится? Судя по росту мировой экономики, она будет продолжаться в достаточной степени и в следующем году и еще через год. Поэтому 28 на горизонте два года, если ничего страшного не случится.. Курс национальной валюты не будет существенно расти. Он будет расти, учитывая, что наша инфляция выше, чем американская, но это не будет катастрофой. Мы к этому уже в принципе привыкли — гривна туда, гривна сюда — это 5%, 4% даже сейчас.

Ранее в эфире Голоса Столицы эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что инфляция в Украине растет из-за давления денежной массы на товарную базу.