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    Экономика

    Порошенко: в Украине осенью вырастут пенсии

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (76)

    (обновлено: )36303
    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, Порошенко отметил, что в результате детенизации удалось увеличить поступления в бюджет, поднять зарплаты, а осенью - поднять пенсии.
    REUTERS Aaron P. Bernstein

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Уже этой осенью в Украине вырастут пенсионные выплаты. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Кропивницкий, сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    "В результате детенизации нам удалось увеличить поступления в бюджет, поднять зарплаты и уже осенью мы сможем поднять пенсии", – процитировал Порошенко Цеголко на своей странице в Twitter.

    ​Напомним, почти 600 тыс украинцев из зоны АТО не получают пенсии и соцвыплаты.

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