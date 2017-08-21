Порошенко: в Украине осенью вырастут пенсии

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Уже этой осенью в Украине вырастут пенсионные выплаты. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Кропивницкий, сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"В результате детенизации нам удалось увеличить поступления в бюджет, поднять зарплаты и уже осенью мы сможем поднять пенсии", – процитировал Порошенко Цеголко на своей странице в Twitter.

Внаслідок детіназації нам вдалося збільшити надходження до бюджету, підняти зарплати і вже восени ми зможемо підняти пенсії. — П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 21 августа 2017 г.

​Напомним, почти 600 тыс украинцев из зоны АТО не получают пенсии и соцвыплаты.