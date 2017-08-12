Почти 600 тыс украинцев из зоны АТО не получают пенсии и соцвыплаты - ООН

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщили, что 586 тысяч украинцев, проживающих в зоне конфликта в Донбассе, с прошлого года не могут получить пенсии и социальные выплаты, передает Центр новостей ООН.

"586 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта, не получают пенсий и социальных выплат с начала прошлого года поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны. В УВКБ призывают украинские власти обеспечить выплаты для всех граждан, независимо от места их проживания", — говорится в заявлении.

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В УВКБ отметили, что только за июнь через блокпосты, установленные вдоль линии соприкосновения, прошло более миллиона человек.

"Людям приходится выстаивать длинные очереди на блокпостах при полном отсутствии каких-либо услуг. Им негде взять питьевую воду, нет крыши над головой на случай плохой погоды и нет доступа к медицинской помощи", — заявил представитель Управления Андрей Махесич.

Кроме того, в заявлении говорится, что в зоне конфликта повреждены около 700 школ.В этом году 89 школ восстановили. Также около 10 тысяч домов срочно нуждаются в ремонте. От 40 до 60 построек вблизи линии соприкосновения получают повреждения каждую неделю.

в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.