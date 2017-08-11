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    Экономика

    Землянский: сокращение потребления угля - результат блокады Донбасса

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (341)

    (обновлено: )3110
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что из-за того, что в Украине стоят пять ТЭС, работающих на антраците, он завозится только на склады для подготовки к отопительному сезону.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Украина сократила потребление угля. В Министерстве энергетики и угольной промышленности подсчитали, что за первые 6 месяцев этого года удалось сократить потребление угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 25%. За этот период было потреблено почти 11 миллионов тонн угля.

    Уголь
    Flickr.com/oatsy40/
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    Стоит напомнить, что ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности сообщили, что запасы угля антрацитовой группы в Украине сократились. Буквально за неделю, в период с 31 июля по 7 августа, этого угля стало меньше почти на 2,5%, а это 17 тысяч тонн, и также стало меньше угля газовой группы почти на 10% (а это 128 тысяч тонн).

    С чем связано сокращение потребления угля, рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "На это есть объективные причины. Сокращение в таких объемах прежде всего обусловлено перераспределением нагрузки по производству электроэнергии между тепловой и атомной генерацией. Во-вторых, это обусловлено общим снижением потребления электроэнергии в Украине, которое наблюдается уже третий год, и в первую очередь в промышленном секторе. Соответственно, меньше производство электроэнергии, меньше затраты ресурсов. Плюс у нас стоят пять станций работающих на антраците, соответственно уголь не используется, он завозится только на склады для подготовки к отопительному сезону. В первую очередь это результат той блокады, которая была начала зимой этого года", — заявил эксперт.

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