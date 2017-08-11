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    Аналитика и комментарии

    Мифическая "Стена". Куда ушли государственные миллионы?

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    Амбициозный проект "Стена" уже стал именем нарицательным. На строительство выделяли миллионы из бюджета, но куда пошли деньги? Расследовать взялось НАБУ и спустя год отчиталось об аресте 7 человек. Среди них чиновники Госпогранслужбы, которые вину отрицают.
    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Мифическая "Стена"

    Амбициозный проект "Стена" экс-премьера Арсения Яценюка уже стал именем нарицательным. Изначально планировалось создать целую сеть оборонительных сооружений на границе с РФ, но не срослось. 

    В августе 2016 года борцы с коррупцией взялись за расследование проекта "Стена". Антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело относительно коррупционной составляющей при реализации проекта. Позднее в НАБУ подтвердили, что с проектом "Стена" "не все гладко".

    Архивное фото/ facebook.com/romabra

    По версии следствия в результате преступных действий интересам государства был причинен ущерб в размере более 16 млн грн.

    Савченко сравнила стену на границе с РФ с решеткой для барбекю. Видео
    NewsOne/Youtube
    Решетка для барбекю. Савченко о стене на границе с Россией

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    Возникли вопросы к скандальной "Стене" и у Генпрокуратуры. 

    13 июля 2017 года ГПУ заявила, что выявила схему хищения 100 млн гривен госсредств на проекте "Стена". Речь шла о якобы их присвоении при проведении закупок в интересах пограничной службы.

    "Так, в течение 2016-2017 годов в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц Госпогранслужбы Украины и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украино-российской государственной границы и территорий, прилегающих к районам проведения АТО и Крыма (проект "Стена"), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлено растрату и присвоение бюджетных средств в сумме более 100 миллионов гривен", — сообщали в ГПУ. 

    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Как могла "Стена" Яценюка "съесть" 100 миллионов?

    Спустя год после начала расследования, отчитались о результатах расследования и в НАБУ. В ведомстве сообщили о задержании шести человек по подозрению в "присвоении, растрате имущества или завладеним им путем злоупотребления служебным положением", а также в "нецелевом использовании бюджетных средств". 

    Отмечалось, что среди задержанных —  должностные лица Госпогранслужбы Украины и предприятий-подрядчиков. 

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    11 августа 2017 года стало известно, что все семь подозреваемых в растрате госсредств арестованы с возможностью внесения залога. Суммарный размер залогов — 25,5 миллиона гривен.

    Ответ погранцов

    В Госпогранслужбе говорят, что завершению проекта "Стена" мешает политическая составляющая и дискредитирующая информационная кампания в СМИ.

    "Все будет зависеть от финансирования и, конечно, от политических игр вокруг этого проекта. Потому что, к сожалению, политическая составляющая очень мешает реализации проекта. Но, тем не менее, если финансирование будет на надлежащем уровне, то в этом году мы планируем полностью завершить обустройство границы в Харьковской области и активно продвинуться на северном участке Луганской области", — сказал пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

    По его словам, срок реализации проекта продлен до 2020 года. "Если темпы финансирования будут в соответствии со сметой, то наше обязательство организовать процесс будет максимально быстрым и эффективным", — добавил Слободян.

    Куда пошли деньги?

    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Ненасытная "Стена". Нардепы просят выделить еще 300 млн

    Напомним, Украина решила отгородиться стеной от России еще в сентябре 2014 года. Проект "Стена" предложил тогдашний премьер Арсений Яценюк. В июне того же года Кабмин одобрил сооружение фортификационных укреплений. На начало строительства тогда выделили аж 100 млн гривен.

    Яценюк утверждал, что сил и средств достаточно для реализации стартового этапа проекта. Уже 10 сентября 2014 года пресс-центр АТО сообщил, что на границе начато масштабное строительство фортификационных сооружений. Однако на деле громкие заявления так и остались заявлениями.

    В апреле 2015 года проект "Стена" был переименован в патриотичный "Европейский вал". В 2015 году на строительство "Стены" было выделено 400 млн гривен, которые были освоены в полном объеме. 

    В 2016 году из 200 млн, заложенных в госбюджет на строительство "Стены", было выделено лишь 60 миллионов.

    В то же время, куда пошли выделенные деньги, остается под вопросом. 

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    На данный момент из запланированных 2400 км оборудовано всего около 300 км. Проект частично реализован лишь в Харьковской и Черниговской областях. 

    15 сентября 2016 года в Госпогранслужбе сообщили, что выполнено только 12% работ по обустройству границы. Согласно данным, в Харьковской области обустроено 47% украинско-российской границы, в Черниговской – 46%.

    УНИАН
    Великая украинская стена, или Как заблокировать Россию

    При этом пограничники жаловались, что за все это время работы были профинансированы лишь на 15%.

    "В целом предусмотрена сумма 4,19 миллиарда гривен (более 152 миллионов долларов), в 2015 году от этой суммы бюджетом должны были нам направить 25%, в то же время направили только 10%. В 2016 году от этой суммы нам должны были направить 30%, в то же время финансирование на данный момент составляет только 5%. То есть на данный момент финансирование должно было составить более 50%, в то же время оно составляет только 15% от общей стоимостью работ", – говорил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

    В июле 2017 года сообщалось, что депутаты предлагают выделить на развитие проекта "Стена" еще 300 миллионов гривен.

    По материалам из открытых источников интернет 

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