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    В мире

    Пенс обеспокоен обострением ситуации в Донбассе

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    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (42)

    (обновлено: )12203
    Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс отметил поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и самоопределения. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
    Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс
    twitter.com/stsegolko

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс выразил озабоченность в связи с недавними событиями на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн и президент Украины Петр Порошенко (слева направо на втором плане) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пенс, Столтенберг, Дуда, Маккейн: встречи Порошенко в Мюнхене

    Встреча вице-президента США Майка Пенса и президента Украины Петра Порошенко прошла на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене.

    "Вице-президент выразил озабоченность в связи с недавним всплеском насилия на востоке Украины, и лидеры договорились о необходимости немедленного всеобъемлющего прекращения огня", — говорится в сообщении.

    Пенс также отметил поддержку США суверенитета Украины, ее территориальной целостности и самоопределения и подчеркнул, что США не признают "российскую оккупацию и попытку аннексии Крымского полуострова".

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил заверение от вице-президента США Майкла Пенса, что Украина находится среди первых приоритетов для новой американской администрации.

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