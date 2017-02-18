Пенс обеспокоен обострением ситуации в Донбассе

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс выразил озабоченность в связи с недавними событиями на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Встреча вице-президента США Майка Пенса и президента Украины Петра Порошенко прошла на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене.

"Вице-президент выразил озабоченность в связи с недавним всплеском насилия на востоке Украины, и лидеры договорились о необходимости немедленного всеобъемлющего прекращения огня", — говорится в сообщении.

Пенс также отметил поддержку США суверенитета Украины, ее территориальной целостности и самоопределения и подчеркнул, что США не признают "российскую оккупацию и попытку аннексии Крымского полуострова".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил заверение от вице-президента США Майкла Пенса, что Украина находится среди первых приоритетов для новой американской администрации.