Восстановление Донбасса. Тука рассказал, на что потратятся деньги Запада

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение, которое поможет в восстановлении Донбасса. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Документом министр финансов Александр Данилюк уполномочен подписать письмо об изменениях в финансовом соглашении между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Эта финансовая организация должна выделить на восстановление разрушенного региона 200 миллионов евро. Деньги будут выделять траншами по 15-40 миллионов евро. Их получат Донецкая и Луганская области, а также прифронтовые регионы — Харьковщина, Днепропетровщина и Запорожье.

Подробнее о возможностях восстановления Донбасса в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

УНИАН Георгий Тука

(текст публикуется на языке оригинала)

Що змінить цей документ в нинішній ситуації? Він меморандумний або прямої дії?

— Це указ президента, це документ прямої дії. Це фактично шляхопровід для відповідних державних установ, які мають виконати цей указ. Що це може дати? Будь-які інвестиції — це завжди позитив. І 200 мільйонів євро, які мають надійти в Україну від Європейського інвестиційного банку, це суто позитив. Вони будуть спрямовані на вирішення інфраструктурних проблем Сходу нашої держави, я сподіваюсь, що, можливо, навіть в цьому році перший транш буде отримано. Як мені відомо, проекти під фінансування в стадії підготовки, а деякі вже і готові, Мінрегіон цим займався і сподіваюсь, все буде реалізовано в строк.

Ми потребуємо 200 мільйонів євро на вже конкретні програми?

— Ні, ці гроші запропоновані нашими європейськими партнерами, і цим проектом займається Мінрегіон. Ми провели попередні переговори з цією фінансовою установою щодо подальшої співпраці в рамках нашого міністерства, зараз ми реалізуємо проект сумісно з німецьким банком, і представники Європейського інвестиційного банку, з якими я мав зустріч, вони сказали, що дуже уважно стежать за цим пілотним проектом. Якщо його реалізація буде визнана ефективною, то Європейський інвестиційний банк готовий долучитися до продовження цього проекту. Це мова йде про житло.

Йдеться про проекти на підконтрольній Україні території?

— Виключно. Зараз йдеться виключно про територію, яку контролює центральна влада.

Читайте также: По итогам опроса: политики забыли про Донбасс — Донбасс забудет про них

А ще йдеться, що буде спрямовано фінансування на прифронтові області. Що там планується?

— Так, п'ять областей, якими фактично опікується наше міністерство, вони включені до цього переліку. Є певні відмінності в засобах фінансування і ставленні до ризику. Наприклад, є міжнародні банківські установи, яких не досить хвилює фінансування об'єктів, що розташовані вздовж лінію розмежування. А є інші фінансові установи, статутом яких не передбачаються подібні ризики. Вони більш схиляються до фінансування проектів, які віддалені від лінії розмежування. Тому ми працюємо з кількома міжнародними установами, щоб покрити всі потреби.

Не всі згодні давати гроші, бо це досить ризиковано. І певні державні гарантії їх не заспокоюють?

— Абсолютно правильно, просто у різних фінансових установ різні статути і різні повноваження.

Про що йдеться в рамках цієї програми?

— Щодо Європейського інвестиційного банку, то це йдеться про фінансування інфраструктурних об'єктів. Водоочищення, водовідведення, шляхопроводи, електропроводи, газопроводи…

Які частини Донецької і Луганської областей зараз потребують найбільш прискіпливої уваги в інфраструктурному плані?

— Якщо чесно, такий стан доріг, який існує на Донеччині і Луганщині, особливо на Луганщині, я в Україні ще не бачив. Якщо безпосередньо про стан доріг. Якщо казати про відновлення пошкодженої інфраструктури під час бойових дій, то, звісна річ, це райони, що безпосередньо наближені до лінії розмежування.

Аудит вже проведено? Є розуміння, чи буде інфраструктура просто відновлюватися, чи є сенс будувати нове за сучасними стандартами?

— Йдеться про те, що відновлювати не те, що було побудовано там в 50-60-их роках минулого сторіччя, а якщо робити дороги, то робити їх за сучасними, новітніми технологіями і стандартами. Якщо робити мостові переходи, то, звісно, на сучасному рівні. Якщо, наприклад, вирішувати проблеми водовідведення та водопостачання, то знову ж йдеться про будівництво нових систем.

Всі ці проекти передбачають створення великої кількості робочих місць?

— Я дуже на це сподіваюсь, і це абсолютно логічно. Будь-яке масштабне будівництво, в тому числі і будівництво доріг, завжди викликає позитивну реакцію в економіці і виникає велика кількість додаткових робочих місць.

А відомо вам про створення нових підприємств, вкладання інвестицій у відновлення виробництва?

— Якихось масштабних — я таких проектів не знаю. Відверто кажучи, казати про створення 20-50 робочих місць, я вважаю, це некоректно. Щодо масштабних таки проектів мені невідомо. Але це властиво для всієї території України, а не тільки для Донеччини чи Луганщини.

Напомним, замминистра по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Юрий Грымчак заявил, что закон о реинтеграции Донбасса не позволит быстрее освободить заложников или прекратить огонь, а только прославит определенных политиков.

Напомним, вторые минские соглашения являются резолюцией Совета безопасности ООН, выйти за рамки которой крайне сложно. Так как в России и Украине выборы в 2019 году, считает эксперт Руслан Бортник.