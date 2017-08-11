В Донбассе на блокпосту умер полицейский-переселенец

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В Донецкой области при исполнении служебных обязанностей на блокпосту умер 42-летний полицейский, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В пятницу во время несения службы на Марьинском блокпосту полицейскому стало плохо. Коллеги оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую, но по дороге в Кураховскую больницу он умер.

Как уточнила в Facebook сотрудник пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман, умершим полицейским оказался переселенец из Донецка Александр Трегуб.

Ранее сообщалось, что в полицию Луганской области поступило сообщение о том, что военнослужащие ВСУ могут быть причастны к совершению преступления, в результате которого была убита женщина и ранен мужчина.

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