Во Львовской области заживо сгорел пенсионер

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В полицию Городокского района Львовской области поступило сообщение из больницы, что в одном из сел района в поле сгорел человек. ЧП произошло во время сжигания стерни – остатков стеблей, оставшихся после уборки урожая зерновых.

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"Как установили правоохранители, погибшим оказался 73-летний местный житель. От полученных ожогов мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи", – сообщает львовская полиция.

Напомним, спасатели почти сутки тушили крупный пожар на предприятии в Днепре.