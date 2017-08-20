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    Общество

    Пенсионная реформа: правительство не работает на перспективу - эксперт

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (75)

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    Координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что накопительная система позволит увеличить зарплаты лишь через 20 лет, что не дает никаких баллов никому в правительстве.
    Координатор гражданской платформы Новая страна Тарас Козак. Архивное фото
    politeka.net

    КИЕВ, 20 авг – РИА Новости Украина. Народные депутаты уже предложили много вредных поправок в закон о пенсионной реформе. Об этом накануне сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Мужчины пенсионного возраста
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Законопроект предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года. В то же время по мнению экспертов, предложенные Кабмином изменения уменьшают дефицит Пенсионного фонда несущественно. Плюс к этому в документе нет перехода от солидарной одноуровневой к двух- или трехуровневой системам накопления пенсий.

    О том, что мешает внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы президент инвестиционной группы "Универ", координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак.

    "Есть очень важная субъективная составляющая. Она состоит в том, что накопительный уровень даст возможность увеличить пенсии не сразу, а через 15-20-25 лет. Тогда, когда средства накопятся на личных счетах наших работников и когда начнут выходить на пенсию те, кто уже накопит эти деньги. А сегодняшнее правительство не хочет работать на результаты, которые появятся через десятки лет, на далекую перспективу. Это не дает никаких политических баллов никому", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что с 2018 года страховой стаж для получения пенсии с 15 лет поднимется до 25-ти. Это произойдет, если Верховная Рада окончательно примет законопроект о пенсионной реформе.

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