Пенсионная реформа: правительство не работает на перспективу - эксперт

КИЕВ, 20 авг – РИА Новости Украина. Народные депутаты уже предложили много вредных поправок в закон о пенсионной реформе. Об этом накануне сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Законопроект предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года. В то же время по мнению экспертов, предложенные Кабмином изменения уменьшают дефицит Пенсионного фонда несущественно. Плюс к этому в документе нет перехода от солидарной одноуровневой к двух- или трехуровневой системам накопления пенсий.

О том, что мешает внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы президент инвестиционной группы "Универ", координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак.

"Есть очень важная субъективная составляющая. Она состоит в том, что накопительный уровень даст возможность увеличить пенсии не сразу, а через 15-20-25 лет. Тогда, когда средства накопятся на личных счетах наших работников и когда начнут выходить на пенсию те, кто уже накопит эти деньги. А сегодняшнее правительство не хочет работать на результаты, которые появятся через десятки лет, на далекую перспективу. Это не дает никаких политических баллов никому", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что с 2018 года страховой стаж для получения пенсии с 15 лет поднимется до 25-ти. Это произойдет, если Верховная Рада окончательно примет законопроект о пенсионной реформе.