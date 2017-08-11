Вышедшие на пенсию в 2018-м получат на 30% меньше нынешних - эксперт

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. С 2018 года страховой стаж для получения пенсии с 15 лет поднимется до 25-ти. Это произойдет, если Верховная Рада окончательно примет законопроект о пенсионной реформе, за который депутаты уже проголосовали в первом чтении.

В правительстве надеются, что парламент в сентябре проголосует за реформу пенсионной системы, и уже с 1 октября размер пенсий и пенсионные выплаты изменятся.

В то же время министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что правительство планирует отменить коэффициент расчета страхового стажа, который составляет 1,35. Он пояснил, что именно благодаря введению этого коэффициента 9 лет назад в бюджете пенсионного фонда образовалась "дыра" в 48 млрд гривен.

Планы Кабмина в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала эксперт по вопросам пенсионной системы Реанимационного Пакета Реформ Галина Третьякова.

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"Несправедливым может казаться только то, что при расчете этой пенсии нужно принимать во внимание, что в предыдущие годы, до 1 января 2016 года, люди все-таки выплачивали 35% ЕСВ, и вес этих лет, страховой стаж за эти годы, должен остаться больше, чем вес лет с 1 января 2016 года, и полный такой принцип справедливости должен был бы предусматривать, что вес меняется с 2016 года, а за предыдущие годы остается таким же. Что означает этот законопроект Кабмина для старых пенсионеров? Ничего. Перерасчета по тем, кто уже сегодня на пенсии, не будет. А что касается новых пенсионеров, которые начнут выходить на пенсию с 1 января 2018 года, то они будут получать меньше пенсионеров 2017-го года где-то на 30%", — пояснила Третьякова.

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