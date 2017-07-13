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    Политика

    Рада приняла в первом чтении пенсионную реформу

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (68)

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    Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что закон позволит с 1 октября повысить пенсии для 12 млн украинских пенсионеров, не повышая при этом пенсионный возраст.
    Депутат в Раде. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, сообщает УНИАН.

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    РИА Новости Украина/Youtube
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    Как стало известно, за принятие законопроекта №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" проголосовало 282 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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    Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что закон позволит с 1 октября повысить пенсии для 12 млн украинских пенсионеров, не повышая при этом пенсионный возраст.

    По его словам, предложения относительно создания реестра получателей социальной помощи, отмены повышенной ставки ЕСВ, аудита Пенсионного фонда будут учтены в законопроекте ко второму чтению.

    "Я обещаю всем депутатам, что мы изучим и учтем все конструктивные предложения, это будет наш совместный закон. Этого ждет вся Украина", — сказал он. 

    Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

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