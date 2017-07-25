Пенсионная реформа и ложка меда в море неизвестно чего

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Перед летними каникулами Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы в первом чтении.

Проект предусматривает проведение осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года пенсий с использованием: единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году в сумме 3 тыс. 764,4 грн.

Планируется поглощение имеющихся в структуре пенсионной выплаты временных повышений, надбавок, фиксированных индексаций.

При назначении пенсий в 2018 году коэффициент стоимости года страхового стажа будет составлять 1, и будет использоваться показатель средней зарплаты за 2 последних года, а с 2019 года — показатель средней заработной платы за 3 последних года.

Также предполагается восстановить с 1 октября 2017 года выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере.

Формально правительство выполнило свое обещание не повышать пенсионный возраст, но повысило страховой стаж для назначения пенсии по возрасту.

Пересмотр условий назначения пенсии по возрасту с 1 января 2018 года: в 60 лет выходить на пенсию могут те граждане, которые будут иметь 25 лет страхового стажа.

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Минимальный страховой стажа ежегодно увеличивается на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году.

В 63 года на пенсию могут выходить те лица, которые имеют 15 лет страхового стажа на 1 января 2018 года, однако не имеющие 25 лет (также на протяжении 10 лет будет увеличиваться на 1 год ежегодно).

В 65 лет выйти на пенсию смогут те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, а не 16 лет.

Лицам, у которых не будет 15 лет страхового стажа, будет назначаться государственная социальная помощь по достижении 65 лет.

Пересматриваются также условия индексации пенсий и ежемесячных страховых выплат. Так, в 2019-2020 годах индексация будет осуществляться по отдельному решению Кабинета министров.

Ежегодно с 2021 года показатель средней зарплаты пересматриваться на 50% роста зарплаты за предыдущие 3 года и на 50% индекса потребительских цен.

Кроме того, предлагается ликвидировать пенсии за выслугу лет (кроме артистов), оставив льготный выход на пенсию только для: работников с вредными и тяжелыми условиями труда, чернобыльцев, матерей, которые воспитали 5 детей и инвалидов с детства (в 50 лет); военных — участников боевых действий (55 лет); лилипутов и людей с диспропорциональной карликовостью.

Недавно в прессу попали прогнозы Министерства социальной политики Украины по росту размера средней пенсии в ближайшие годы, пишет "Экономическая правда".

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Прогноз среднего размера пенсии сделан с учетом пенсионной реформы, которую разработало правительство, и должна будет принять Рада по требованию МВФ.

После принятия законопроекта средний размер пенсий новых пенсионеров будет постепенно расти следующим образом: в 2018 году он составит 2454 грн, в 2019 — 2668 грн, в 2020 году — 3048 грн, а в 2028 год — 6040 грн. В то же время показатель среднего размера пенсии уже существующих пенсионеров будет ниже, и в 2028 году составит лишь 4 184 гривень.

На официальном сайте Минсоцполитики, таблиц с расчетами нет, как нет и макроэкономического прогноза на ближайшие 10 лет на официцальном сайте Минэкономразвития и торговли. Как сообщил РИА Новости Украина источник в правительстве, "слив" данной информации в прессу был организован министром соцполитики Андреем Ревой. И сделано это было с одной целью — выяснить реакцию на "вброс".

"Очевидно, что это — проявление плутовства политтехнологов, консультирующих Реву. Иначе как пиар-заявлением, не стоящим на твердой почве экономических расчетов, подобное комментировать не возможно. Министр пытается добавить ложку меда в бочку дерьма, поскольку пенсионная реформа от Гройсмана несколько удивила даже МВФ", — сказал политолог, руководитель ангалитического центра "Третий сектор"Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению политолога, украинцам надо понимать, что через 10 лет им придется превратиться в конфуцианцев.

"Следуя канонам конфуцианской морали дети должны заботиться о своих родителях, поскольку пенсия при жизни украинцам не грозит. Учитывая, что средняя продолжительность жизни украинцев менее 70-ти лет, с той пенсионной реформой, которую предлагает господин Гройсман, придется пахать до 70, не трудно предположить, что украинцам придется обходиться без пенсии", — пояснил Золотарев.