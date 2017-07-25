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    Аналитика и комментарии

    Пенсионная реформа и ложка меда в море неизвестно чего

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    Принятие Пенсионной реформы (71)

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    Появление в СМИ сообщения о том, что через 11 лет пенсия вырастет до 6040 грн политолог Андрей Золотарев считает не более чем пиар-ходом: Кабмин пытается добавить ложку меда в бочку дерьма, поскольку пенсионная реформа от Гройсмана удивила даже МВФ.
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    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Перед летними каникулами Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы в первом чтении. 

    Проект предусматривает проведение осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года пенсий с использованием: единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году в сумме 3 тыс. 764,4 грн.

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    Планируется поглощение имеющихся в структуре пенсионной выплаты временных повышений, надбавок, фиксированных индексаций.

    При назначении пенсий в 2018 году коэффициент стоимости года страхового стажа будет составлять 1, и будет использоваться показатель средней зарплаты за 2 последних года, а с 2019 года — показатель средней заработной платы за 3 последних года.

    Также предполагается восстановить с 1 октября 2017 года выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере.

    Формально  правительство выполнило свое обещание не повышать пенсионный возраст, но повысило страховой стаж для назначения пенсии по возрасту.

    Пересмотр условий назначения пенсии по возрасту с 1 января 2018 года: в 60 лет выходить на пенсию могут те граждане, которые будут иметь 25 лет страхового стажа.

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    Минимальный страховой стажа ежегодно увеличивается на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году.

    В 63 года на пенсию могут выходить те лица, которые имеют 15 лет страхового стажа на 1 января 2018 года, однако не имеющие 25 лет (также на протяжении 10 лет будет увеличиваться на 1 год ежегодно).

    В 65 лет выйти на пенсию смогут те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, а не 16 лет.

    Лицам, у которых не будет 15 лет страхового стажа, будет назначаться государственная социальная помощь по достижении 65 лет.

    Пересматриваются также условия индексации пенсий и ежемесячных страховых выплат. Так, в 2019-2020 годах индексация будет осуществляться по отдельному решению Кабинета министров.

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    Ежегодно с 2021 года показатель средней зарплаты пересматриваться на 50% роста зарплаты за предыдущие 3 года и на 50% индекса потребительских цен.

    Кроме того, предлагается ликвидировать пенсии за выслугу лет (кроме артистов), оставив льготный выход на пенсию только для: работников с вредными и тяжелыми условиями труда, чернобыльцев, матерей, которые воспитали 5 детей и инвалидов с детства (в 50 лет); военных — участников боевых действий (55 лет); лилипутов и людей с диспропорциональной карликовостью.

    Недавно в прессу попали прогнозы Министерства социальной политики Украины по росту размера средней пенсии в ближайшие годы, пишет "Экономическая правда". 

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    Прогноз среднего размера пенсии сделан с учетом пенсионной реформы, которую разработало правительство, и должна будет принять Рада по требованию МВФ. 

    После принятия законопроекта средний размер пенсий новых пенсионеров будет постепенно расти следующим образом: в 2018 году он составит 2454 грн, в 2019 — 2668 грн, в 2020 году — 3048 грн, а в 2028 год — 6040 грн. В то же время показатель среднего размера пенсии уже существующих пенсионеров будет ниже, и в 2028 году составит лишь 4 184 гривень.

    На официальном сайте Минсоцполитики, таблиц с расчетами нет, как нет и макроэкономического прогноза на ближайшие 10 лет на официцальном сайте Минэкономразвития и торговли. Как сообщил РИА Новости Украина источник в правительстве, "слив" данной информации в прессу был организован министром соцполитики Андреем Ревой. И сделано это было с одной целью — выяснить реакцию на "вброс".

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Очевидно, что это — проявление плутовства политтехнологов, консультирующих Реву. Иначе как пиар-заявлением, не стоящим на твердой почве экономических расчетов, подобное комментировать не возможно. Министр пытается добавить ложку меда в бочку дерьма, поскольку пенсионная реформа от Гройсмана несколько удивила даже МВФ", — сказал политолог, руководитель ангалитического центра "Третий сектор"Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина. 

    По мнению политолога, украинцам надо понимать, что через 10 лет им придется превратиться в конфуцианцев.

    "Следуя канонам конфуцианской морали дети должны заботиться о своих родителях, поскольку пенсия при жизни украинцам не грозит. Учитывая, что средняя продолжительность жизни украинцев менее 70-ти лет, с той пенсионной реформой, которую предлагает господин Гройсман, придется пахать до 70, не трудно предположить, что украинцам придется обходиться без пенсии", — пояснил Золотарев. 

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