Андрей Блинов: низкие зарплаты порождают нищенские пенсии

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

О финансовой стабилизации в Украине, что такое "хорошая пенсия" и можно ли на нее рассчитывать украинским пенсионерам, в интервью РИА Новости Украина рассказал экономист, член Экспертного совета НБУ, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов.

(первая часть интервью)

О приватизации и национализации

Вы сказали, что произошла финансовая стабилизация. Сейчас более 50% банковского сектора находится в государственной собственности. Все, чистка закончилась?

— Произошла национализация банковской системы. В данном случае есть очень красивое русское слово — огосударствление. При этом каждый день выходит Гройсман, все реформаторы, и говорят: у нас три с половиной тысячи государственных предприятий, ни в одной стране так быть не должно. И при этом происходит противоположное — огосударствление. При этом у нас пишутся проекты приватизации, а Фонд госимущества практически ничего не продает. Обещают, что когда-нибудь все продадим. Потом. Вот "Укргазбанк", который национализировали в 2008 году, мы до сих пор продаем. Потом говорится — у нас война, инвесторы сюда не придут. К сожалению, это так.

Все эти заявления о том, что мы ближайшие два-три года снова проведем масштабную приватизацию, только какие-то законы нужно поменять и т. д., не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Государство сегодня спасает определенное имущество отдельных граждан, плюс отдельных граждан-бизнесменов. Откровенно говоря, оно само активно участвует в этой самой гибридной войне, и при этом работают те же банки с российским капиталом.

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— Государство прекрасно понимает, что им нельзя дать умереть. Вот упал бы "ПриватБанк" — и я хотел бы посмотреть на реакцию не только вкладчиков и многих клиентов этого финучреждения. Наверное, народ бы просто вышел на улицы, потому коснулись личного, денег! Так что государство, конечно, эти риски блюдет, оно понимает, где нельзя перегибать палку, когда народ начинает доходить до ситуации, где, кроме цепей терять нечего. Ведь тогда — бунт. Здесь Русь, он и бессмысленный, и беспощадный. Поэтому, безусловно, там, где идет наступление на личное, на семью, на безопасность, на здоровье и на, соответственно, твою личную, сбереженную копейку, рука сжимает вилы. А власти важно чтобы этот вектор гнева был распылен. Желательно — в сторону Кремля, Донецка, отдельных чиновников, которые мешают жить, на крайний случай — отдельных европейских столиц.

Государство прекрасно понимает, если обвалится "ПриватБанк", "Ощадный банк" или еще какой-то из государственных банков, это будет не стабилизация, а стабилизец. Поэтому у меня, например, нет никаких сомнений, что крупнейшие четыре госбанка будут спокойно существовать, разве что государство может принимать решение о их объединении. Это будет из серии "ваши депозиты теперь в другом банке, идите и забирайте их там", как было в банке "Киев". Так что клиенты могут быть абсолютно спокойны.

Больше волноваться нужно государству Украина. Ведь ключевой вопрос — это платежеспособность самого государства. Государство будет свои банки поддерживать до конца.

О пенсионной реформе

Чтобы минимизировать государственные расходы одним из главных пунктов повестки дня стоит пенсионная реформа. Тот проект, который предлагает правительство, (причем не единым фронтом, там есть антагонисты, которые видят развитие пенсионной системы Украины по-разному), способен спасти пенсионную систему от краха?

— Для начала нужно ответить честно на все вопросы. Действительно, есть разные подходы в правительстве к пенсионной реформе. Я так понимаю, что Розенко чувствует себя сейчас отстраненным от этой реформы, он вице-премьер без портфеля, пусть и бывший министр. Это чувствуется по их эмоциональным обменам даже в Фейсбуке. Не хочу персонифицировать ни в коем случае реформу. Я считаю, что каждый подход имеет право на жизнь, и надо отдать должное и Розенко, и Гройсману, и Реве, и другим участникам процесса, что они общаются, дают свои доводы, достаточно логичные. Мне, как человеку, любящему математику и разбирающемуся в экономике, это нравится, потому что это нормальный экономический разговор.

Так вот, что показывает подсчет? Во-первых, в стране меньше людей, которые платят базу для Пенсионного фонда, нежели получают из этого фонда. Мы должны себе честно сказать, что у нас сегодня десять с небольшим миллионов плательщиков ЕСВ и 12 с лишним миллионов пенсионеров. То есть соотношение уже даже не один к одному, мы уже получили обратную пропорцию — 9 к 10. Это первый холодный душ, который дошел до чиновников Кабмина, они уже с этим переспали много раз и, слава богу, думают, что делать дальше. В общем, дробь меньше единицы, при такой ситуации не обеспечишь хорошие пенсии.

Что такое хорошая пенсия?

— Хорошая пенсия – это не 500 евро. Помните министра Наталию Королевскую? И когда она в 2012 года шла на выборы, ее главный лозунг был "тысяча евро зарплата, пятьсот евро пенсия". Я убежден, что подспудно это главный лозунг Майдана — он в подкорке мозга. Ведь когда говорят: "мы не хотим жить по-скотски", спрашиваешь, а что вас конкретно не устраивает? Хотят свободы и достоинства. А это наличие денег, будем честны. Конечно, мало кто скажет: я стоял на Майдане за тысячу евро — это выглядит мелко, приземленно, вроде как не возвышенная идея.

Когда вы начинаете говорить с людьми, сколько вам денег хватит на достойную жизнь, то, как правило, люди в трудоспособном возрасте будут называть суммы, близкие к эквиваленту тысячу евро, особенно те, кто ездит за рубеж. А 500 евро — это норматив пенсии. Хорошая пенсия – это 60% от средней заработной платы по стране.

Это стандарт Европейского союза?

— Там нет такого стандарта, но в целом ряде стран такая практика существует. Такую пенсию позволяет накопить не только солидарная система, надо несколько уровней, несколько источников. В Европе считается нормой, что человек, выходящий на пенсию, если он работал большую часть своей жизни, то он будет получать хотя бы половину своего оклада на пенсии. То есть ты работал за две тысячи условных марок, значит, у тебя будет пенсия где-то совокупно из разных источников тысячу марок. И ты, соответственно, планируешь свою жизнь. Я специально беру марку, как вышедшую из обращения денежную единицу, чтобы никто ничего не говорил про абсолютные цифры. Теперь смотрим, что с этим на сегодня в Украине?

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В Украине пенсия — 25% от оклада

— Да, четверть. Если средняя заработная плата 6800 гривен, то пенсия — неполных две тысячи, это около 27%. Правда, сейчас будет осовременивание, говорят, что выйдем на 2200 – 2400 гривен средней пенсии. Окей, но соотношение будет все равно не больше одной трети. И никто в украинском правительстве, положа руку на сердце, не говорит о том, что при таком соотношении невозможно сделать так, чтобы пенсия была выше, чем треть оклада. Математически невозможно сделать, когда у тебя коэффициент 0,9.

А вот тут есть два пути. И в этом немножечко разошлись наши министры. Первое. Либералы кричат, что пенсионеров надо повесить, пристрелить, уничтожить, поднять пенсионный возраст, и оставить пять – шесть миллионов пенсионеров. Представьте, что у нас сейчас при нашей демографии не 12 миллионов, а шесть миллионов пенсионеров — пенсия будет выше вдвое. Математика. Конечно, можно устроить войнушку, геноцидик, но учитывая, что пенсионеры голосуют, я очень хочу посмотреть, как в условиях демократии это очень быстро закончится.

Поэтому это — не выход. И господин Рева, говорит: количество пенсионеров сильно не изменится, поэтому пенсионный возраст 60 лет поднимать не будем. Конечно, есть ухудшения для сотрудников правоохранительных органов, опасных профессий. Тех, кто не по возрасту.

Списки 1.2, но и по ним идут пересмотры.

— Да, к сожалению. И тут действительно возникает важный вопрос. Допустим, диспетчер полетов — в 55 лет у человека уже нет такой реакции, как у 35-летнего. Просто физиология, да. Я согласен с тем, что в 55 лет, наверное, он может уйти на менее ответственную работу, поработать еще лет пять-десять, у него, как правило, здоровье не сильно испорчено, он все-таки не горнопроходчик. Хорошо, а он сможет найти работу? У нас сегодня многие жалуются, что в 45 лет они уже підстаркуваті. Хочу напомнить, что, по последним оценкам ООН, молодость заканчивается в 44 года. Вот и рынок с этим согласен — уже в сорок пять на работу берут плохо. И это проблема. Действительно есть разные люди, есть люди болеющие, а есть люди, которые в 50 лет ходят на работу так, что дай бог молодым. А если еще вспомнить о молодежной безработице…. Правительство, в принципе, согласилось с минимальной коррекцией, но в целом мы будем оставаться на прежнем уровне, но требовать стаж. Требование стажа, в принципе, правильное, и тут я на стороне правительства.

Вас не смущает страховой стаж в 35 лет?

— Мы должны понимать, что если человек вступает в 20 с чем-то лет в трудовую профессию, то к 60 годам он 35 лет, как правило, набирает. Конечно, если у него встречаются периоды, что он 10 лет бамбук курит или неизвестно, чем занимается, то возникают вопросы: а как человек свою жизнь вообще видел?

Два аспекта. Первый — люди, которые уехали за рубеж. Они там работают, тем не менее, не рвут с Украиной, заработав, возвращаются сюда, пытаются развивать свой бизнес. Но они потом приходят и говорят: я хочу получать пенсию, пусть минимальную. А им же должны сказать: ты кто такой? Ты же ничего не платил! Но вместо этого платят пособие для нищих, социальная помощь нетрудоспособным называется. Сегодня около 1000 гривен, ненамного, надо сказать, отличается от минимальной пенсии.

Об отсутствии стимулов

И правильно говорят…

— Да. Очень обидно тем людям, кто 40 лет отпахал, платил тут взносы до копейки, и иногда большие взносы, а у них, из-за того, что не было осовременивания, пенсия сегодня 2 тысячи с небольшим. А тот, который вообще ничего не платил и стажа у него нет, получает 1000 грн. Это большая несправедливость. И в этом плане правительство в виде осовременивания справедливость восстанавливает. Например, в Советском Союзе со справедливостью в этом плане было все очень неплохо, потому что все-таки требовали трудиться. А в нашей ситуации ты можешь не трудиться, главное – налоги плати. Рыночный подход.

А как быть с недостающими людьми? Трудоспособных людей в стране реально – миллионов 20. Правда, вот мы не знаем, где они находятся. Тем более, что переписи населения не было с 2001 года.

— В России МВД то и дело говорит, что там находится до 2 млн. украинцев только официально. Неофициально, я подозреваю, что все 4. Польша – только официально – миллион, но вал такой, что, наверное, уже и все 2. Италия, Португалия, другие страны, тем более, сейчас уже безвиз. По самым консервативным оценкам, за рубежом работают не менее 5 млн. украинцев. Большинство из них никакие налоги и сборы не платит. В Украине. Но они, возможно, приедут получать пенсию… даже не пенсию по старости, а помощь по бедности.

Есть еще часть людей, я подозреваю, что их не меньше 5 млн. Это таксисты, строители и прочие, которые, "профессиональные безработные". Среди женского населения — домохозяйки, няни, гувернантки. Они что все официально трудоустроены или на бирже труда стоят?

Есть еще торговцы на базарах…

— Торговля – тоже огромное количество. В лучшем случае, скажут, что они предприниматели. А еще таксисты, строители, садовники…

Но мы же понимаем, что это люди, которые, в систему страховых взносов не вовлечены. И головная боль нынешнего правительства, и особенно будущего – как же этих людей стимулировать, объяснить, найти для них стимулы.

Нынешняя пенсионная реформа не нашла для этих людей стимула. Я показывал на странице в FB подсчет, почему нет смысла покупать пенсионный стаж. Министры говорят, платите по 704 грн. минимум в месяц. Да, пару месяцев докупить стоит, если не хватает. А если у тебя стаж – 12 лет, а если – 5 лет или вообще нет? Ты начинаешь считать и думаешь: чтобы воспользоваться всеми этими деньгами, которые я заплачу за недостающий стаж, мне нужно 20 лет пробыть на пенсии. Мужики сразу говорят: 20 лет не протянем. Статистика такая, мужчины в Украине столько не живут на пенсии.

В каждом индивидуальном случае до 60 лет тоже нужно дожить…

— Да, и, например, если вы, условно говоря, умерли в 40 лет, не дай бог, даже если вы 20 лет проработали, куда этот стаж пойдет? Ну, вам выплатят помощь на погребение. Но вы не сможете ни передать в наследство этот счет — ничего, ведь это же солидарная система.

Об альтернативной пенсии

Какова же альтернатива?

— Покупка квартир – раз, и второе – это частные пенсионные фонды. Конечно, это для интересующихся и думающих. А покроет ли преумножение накоплений инфляцию? А если фонд накроется? По закону вроде как не может накрыться.

У нас нет массовой истории успешных страховых и пенсионных программ. Есть несколько тысяч людей, которые вышли на пенсию, получающих от пенсионных фондов немалые деньги. Это, как правило, бизнесмены, люди, вращающиеся в этих же финансовых кругах. Во всем мире, не только у нас, люди с возрастом все больше и больше пугают сложные инструменты, какие-то накопления, сложные подсчеты. Плюс частный пенсионный фонд берет немалый процент за обслуживание. Нюансы не самые приятные. И правительство не особо стимулирует пенсионные фонды.

Будет ли дефицит Пенсионного фонда действительно сокращен в результате проведенной реформы?

— На этот вопрос ответило само правительство. Не хотело, но ответило в бюджетной резолюции. Нам говорили о том, реформа будет делаться для того, чтобы не было дефицита пенсионного фонда. Оказалось, что это враки. Министр Рева уже признался в радиоинтервью, что по 2021 год включительно в рабочих материалах с МВФ зафиксирован 141 млрд грн дефицита Пенсионного фонда.

В абсолютном значении он не меняется. Правда, нужно понимать, что все-таки, положа руку на сердце, в относительном измерении, то есть в процентах к ВВП или к общей сумме пенсионных выплат, он сокращается. Ну, мы же понимаем, что есть инфляция, есть повышение пенсий. И общий Пенсионный фонд будет расти. То есть дырка в процентах к ВВП будет все-таки сжиматься. Но, не столь быстро. Как она потом очень быстро должна превратиться из 141 в ноль, не очень понятно. Но тут не знает, что будет через год, не говоря уже о том, что будет через 5 лет. Никто об этом всерьез не думает.

Значит, соответственно, возникает вопрос, что с этой всей пенсионной системой будет?

— Накопительную систему правительство не готово запускать, а ее условием является, действительно, бездефицитность солидарной системы. Здесь никто не спешит. Люди, которые хотят каким-то образом скопить на пенсию без прямого депозита — мечутся и думают, как же себе обеспечить какую-то старость. Но государство им ничего не предлагает, поэтому пенсионка напоминает прекрасный лозунг спасателей: помоги себе сам. Вот каждый сам себе и пытается помочь. Квартиры, частные фонды, доллар, в конце концов и валютные депозиты – это инструменты, которые, может быть, не сильно витиеваты. Кто-то золото, наверное, скупает. Тоже вариант. Правительство дало слабину. Оно не предложило гражданам инвестиционный накопительный механизм. Фактически, оно предложило гражданам одетую в новый красивый мундир старую пенсионную систему. Конечно, более справедливую, более по-советски, кстати, справедливую. Рева же очень советский человек, он военный офицер, у него, эта логика хорошо работает.

В любом случае, поймите: будут низкие зарплаты — будут нищенские пенсии. Закон социума.