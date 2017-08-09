В Украине 20 тысяч пожилых людей остались без пенсии - Рева

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Украине на сегодняшний момент около 20 тысяч человек пенсионного возраста не получают выплаты пенсий из-за отсутствия у них минимально необходимого 15-летнего страхового стажа. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе брифинга, который транслировал "112 Украина".

"Должно быть соотношение между тем, что человек заплатил и что человек получил. Согласитесь, что каждый человек принимает участие в пенсионной системе по-разному. Есть минимальная, ниже которой вы вообще никакой пенсии не получаете. Если у вас нет 15-ти лет страхового стажа — вам пенсия не платится", — сказал Рева.

Министр отметил, что тема о том, что часть граждан вообще не получает пенсий, мало обсуждается в обществе.

"Об этом мало кто говорит и мало кто знает. У нас есть почти 20 тыс. человек в Украине, которые не получают пенсию, будучи людьми пенсионного возраста. Им не платится пенсия, им платится специальная помощь, какая платится лицу, которое не имеет права на пенсию", — отметил глава Министерства соцполитики.

Ранее Министерство социальной политики обнародовало свои прогнозы по росту размера средней пенсии в Украине в ближайшие годы. Пенсию просчитали до 2028 года, когда она может вырасти до 6040 грн.