наверх
09.08.201718:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине 20 тысяч пожилых людей остались без пенсии - Рева

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (73)

    (обновлено: )24410
    Как рассказал министр социальной политики Андрей Рева, 20 тысяч человек пенсионного возраста не получают пенсию, им платится специальная помощь, как лицу, которое не имеет права на пенсию.
    Пенсионерка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Украине на сегодняшний момент около 20 тысяч человек пенсионного возраста не получают выплаты пенсий из-за отсутствия у них минимально необходимого 15-летнего страхового стажа. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе брифинга, который транслировал "112 Украина".

    Виктор Суслов
    Украинское фото
    "Это мизер". Суслов о пенсии в 6 тысяч грн через 10 лет

    "Должно быть соотношение между тем, что человек заплатил и что человек получил. Согласитесь, что каждый человек принимает участие в пенсионной системе по-разному. Есть минимальная, ниже которой вы вообще никакой пенсии не получаете. Если у вас нет 15-ти лет страхового стажа — вам пенсия не платится", — сказал Рева.

    Министр отметил, что тема о том, что часть граждан вообще не получает пенсий, мало обсуждается в обществе.

    "Об этом мало кто говорит и мало кто знает. У нас есть почти 20 тыс. человек в Украине, которые не получают пенсию, будучи людьми пенсионного возраста. Им не платится пенсия, им платится специальная помощь, какая платится лицу, которое не имеет права на пенсию", — отметил глава Министерства соцполитики.

    Ранее Министерство социальной политики обнародовало свои прогнозы по росту размера средней пенсии в Украине в ближайшие годы. Пенсию просчитали до 2028 года, когда она может вырасти до 6040 грн.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    В Киеве задержали грабителей
    Рост криминала в Украине
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае