Мошенники "разводят" пенсионеров, водителей и даже нардепов

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Аферисты не делят потенциальных жертв на богатых и бедных, для них каждый украинец выглядит как кошелек, из которого он старается вытрясти как можно больше купюр. Каким способом — это другой вопрос. А вариантов масса.

На нардепа оформили кредит

На днях народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук пожаловался, что стал жертвой банковских аферистов.

"21 июля при получении мной заработной платы в кассе Верховной Рады Украины выяснилось, что из меня начали высчитывать 20% от зарплаты по решению государственного исполнителя в погашение долга перед "Приватбанком" (1 325 728 гривен — Ред). Так как ни одного кредита ни в "Приватбанке", ни в любом другом банке я не брал меня это не просто возмутило, а шокировало. Начал разбираться, но государственный исполнитель по сию минуту избегает встречи, а из открытых источников удалось установить, что исполнительное производство открыто из-за якобы неуплаты кредита "Приватбанка", который я якобы брал под залог якобы моего недвижимого имущества. Так я впервые в жизни узнал, что являюсь владельцем недвижимого имущества в АР Крым, Киеве, Белой Церкви, Черкасской и Житомирской области. Земля, квартиры, дома… К слову, земельный участок в Крыму я якобы получил 06.12.2013 года в то время, когда я находился под арестом в Лукьяновском СИЗО", — написал Мосийчук на свой странице в соцсети.

Данное обстоятельство напугало нардепа, так как он не вносил данные о кредите в е-декларацию. И теперь, если сопоставить электронные реестры и декларацию, выходит, что он совершил ряд коррупционных преступлений. Нардеп уверяет, что и имущества, под которое выдавался кредит, у него нет. Теперь Мосийчук обратился к правоохранителям с требованием возбудить и расследовать уголовное производство в отношении лиц, устроивших эту аферу.

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"Если такое можно совершать в отношении народного депутата, то украинцы вообще чувствуют себя незащищенными", — заметил Мосийчук.

А большая часть украинцев уже давно чувствуют себя незащищенными.

"Покращення" в каждую квартиру

"Киевгаз" обещает 10 тысяч гривен за информацию о мошенниках, которые прикрываясь названием предприятия обирают доверчивых граждан. Группа молодых мужчин продает пенсионерам газовые плиты по ценам, вдвое превышающим рыночные, утверждая, что у них плиты устаревшие, могут взорваться и повредить весь дом. Аферисты показывают документы, обещают скидку на технику и бесплатную установку и исчезают с деньгами. В полицию Киева уже поступило более двух десятков заявлений, а сколько наивных горожан еще ждут "новых плит", даже сложно представить. И это при том, что еще в июне лже-представители "Киевгаза" собирали плату за установление индивидуальных счетчиков. По такой же схеме аферисты действуют и в других городах страны.

Манекены вдоль дороги

Неприятные сюрпризы ожидают на дорогах страны автолюбителей. В темное время суток аферисты сажают у обочины манекен, который издали напоминает человека и, когда мимо проезжает грузовик, фура или другой большой автомобиль, толкают куклу под колеса. Создается впечатление что машина проехалась по человеку.

Дальше аферисты действуют по обстоятельству. Если водитель выбегает из кабины к "сбитому", то бравые ребята из засады подбегают и обчищают салон или же угрозами вымогают деньги за молчание. Но если водитель продолжает ехать, его преследуют на машине и когда он останавливается молодые люди ему рассказывают, что стали свидетелями того, как он сбил человека и уехал с места ДТП и предлагают откупиться. Многие водители попадаются на эту уловку.

Под вирус Petya A

После того, как 27 июня Украину атаковал вирус Petya A, который парализовал работу многих коммерческих и государственных предприятий и активизировал карточных мошенников, которые рассылают СМС от имени банков, в надежде заполучить данные по карточке и снять наличность.

"Сегодня получаю смску с номера +38091… о том, что у меня временно заблокирована карта Ощадбанка. Детали можно узнать по номерам +3804435… и +380951… Карты Ощадбанка у меня никогда не было, поэтому звоню на один из номеров. Трубку долго не берут, занято, видать, такие же, как я, обеспокоенные. В разговоре узнаю, что некая служба безопасности (непонятно чего) контролирует безопасность аж 10 банков и проверяет, все ли хорошо у их владельцев. При попытке выяснить номер моей карты одного из коммерческих банков, собеседник был послан… А с другой стороны, сколько пенсионеров, карты которых оформлены в Ощаде, сегодня получили такие смски? Petya B в действии. Из-за вируса Ощадбанк несколько дней не работал, поэтому версия о проверке выглядит правдоподобно. Клиентура Ощада — преимущественно пенсионеры и зарплатники. Я на всякий случай своих предупредил. Абы чего не вышло…", — рассказывает житель Днепра Ярослав Дмитренко.

Была квартира ваша, стала их

В Николаеве сотрудники СБУ задержала группу электронных взломщиков, которые вторгались в систему госреестров и незаконно переоформляли права собственности на имущество.

Три жителя города Николаев изготавливали поддельные документы на лиц из малообеспеченных слоев населения, паспортные данные которых вносились в электронные реестры. В дальнейшем на них переоформлялись квартиры и коммерческие помещения, а потом перепродавались. У аферистов изъяли 43 поддельных паспорта, идентификационных кодов и банковских карточек. Ущерб, которые нанесли мошенники, подсчитывается.

Классика жанра

Кроме новых и усовершенствованных старых афер, как ни странно, но прекрасно действуют и древние. К примеру, в Одесской области мошенники выманили у предпринимателей более 100 тыс. грн под видом благотворительности.

Аферисты находили реквизиты крупных предприятий, в т.ч. тех, которые находились в Одесской области. Затем по телефону, представляясь должностными лицами облгосадминистраций, просили у руководства предприятий деньги на помощь раненым военнослужащим. После этого они присылали на электронный адрес поддельные реквизиты и документы фонда, а когда предприниматели присылали деньги, снимали их в банкоматах.

К сожалению, мошенники были, есть и будут. И, при этом, сколько народ не предупреждай не доверять незнакомым, думать головой, в случае необходимости звонить родным, знакомым уточнять, они все равно так и лезут в расставленные для них же сети.

"Удивительно то, что в наше время, время мобильной связи и интернета, многие наивно ведутся на рассказы мошенников. А ведь перепроверить их слова не составляет труда. Ну, нет возможности влезть самому в интернет и прочитать, действительно ли "Киевгаз" делает замену плит или же берет плату за счетчики, но есть же родственники, соседи, есть ЖЭК. Так же и с банковскими карточками, сколько раз предупреждали никому, даже сотруднику банка, не называть свои персональные данные, все равно называют. По доброте душевной сбрасывают на лечения военным. Когда уже давно никто не собирает средства ВСУ на это выделяют миллионы. При этом, в большинстве своем, люди добровольно отдают деньги, без напора и нажима, и даже если мошенники и будет пойман, отвечать он будет по минимуму", — объясняет экс-сотрудник МВД Сергей Сыроид.

К сожалению, в большинстве свой граждане сами виноваты в том, что становятся жертвой афер. А мошенников меньше не становиться, наоборот, их количество изо дня в день только растет, как и аппетиты.