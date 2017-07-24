В Минсоцполитики пенсию выше 6 тыс грн прогнозируют только через 11 лет

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Министерство социальной политики обнародовало свои прогнозы по росту размера средней пенсии в Украине в ближайшие годы. Пенсию просчитали до 2028 года, когда она может вырасти до 6040 грн, пишет "Экономическая правда".

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Прогноз среднего размера пенсии сделан с учетом пенсионной реформы, которую разработало правительство, и должна будет принять Рада по требованию МВФ.

После принятия законопроекта средний размер пенсий новых пенсионеров будет постепенно расти следующим образом: в 2018 году он составит 2454 грн, в 2019 — 2668 грн, в 2020 году — 3048 грн, а в 2028 год — 6040 грн.

Во время рабочей поездки в Тернопольской области президент Петр Порошенко заявил, что осенью украинские пенсионеры получат повышение и осовременивание пенсий.