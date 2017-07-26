"Это мизер". Суслов о пенсии в 6 тысяч грн через 10 лет

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В прессу попали прогнозы Министерства социальной политики Украины по росту размера средней пенсии в ближайшие годы. Пенсию просчитали до 2028 года, когда она может вырасти до 6040 грн, пишет "Экономическая правда".

Такой показатель заложен в прогнозных расчетах Минсоцполитики, подготовленных на основе макропрогноза Министерства экономического развития и торговли. Расчеты есть в распоряжении ЭП. Прогноз среднего размера пенсии сделан с учетом пенсионной реформы, которую разработало правительство, и должна будет принять Рада по требованию МВФ.

Украинское фото Виктор Суслов

После принятия законопроекта средний размер пенсий новых пенсионеров будет постепенно расти следующим образом: в 2018 году он составит 2454 грн, в 2019 — 2668 грн, в 2020 году — 3048 грн, а в 2028 год — 6040 грн.

В то же время показатель среднего размера пенсии уже существующих пенсионеров будет ниже, и в 2028 году составит 4 184 гривен. В следующем году он прогнозируется на уровне 2 117 гривень, в 2019-м — 2 188 гривен, в 2020-м 2 284 гривен.

Расчеты сделаны при условии бездефицитного бюджета Пенсионного фонда.

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Согласно макроэкономическому прогнозу МЭРТ на десять лет вперед, который есть в распоряжении ЭП, в 2028 году номинальный ВВП планируется в 6 435 млрд грн, инфляция — 1,04%, номинальная зарплата — 17247 грн., минимальная зарплата — 8319 грн, минимальная пенсия — 3327 грн, прожиточный минимум — 2798 грн.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов уверен, что любое планирование на столь длительный срок, а в данном случае речь идет о 10 годах, неизбежно может и будет страдать очень большой приблизительностью.

" Тем более, что совершенно не понятно, за счет чего наше правительство надеется добиться бездефицитности Пенсионного фонда, ведь количество пенсионеров у нас не уменьшится. РИА Новости Украина Евгений Котенко "Нафтогаз" необоснованно получает субвенции из бюджета - Корольчук

Я думаю,что, во-первых, бездефицитности Пенсионного фонда нельзя добиться и за 10 лет. Во-вторых, планируемые средние показатели даже вновь назначенных пенсий являются чрезвычайно низкими. Уже и сейчас на те пенсии, которые назначаются, пенсионеры не могут свести концы с концами, и это известно, при этих ценах и тарифах на жилищно-коммунальные услуги, при общем тотальном росте цен, высоких темпах инфляции.



Поэтому все эти показатели в 6 тысяч гривен являются мизерными и никаких проблем не решают", — сказал Суслов в комментарии РИА Новости Украина.

Также экс-министр считает недостоверным прогнозы МЭРТ и по темпам инфляции, и росту валового продукта.

"Все это едва ли будет достигнуто", – заключил Суслов.