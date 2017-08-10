Альпийское нищенство - святое дело. ВР хочет денег на техническую революцию

Анна Лаба, РИА Новости Украина

19 июля по итогам тендера на портале ProZorro парламентское управление делами подписало договор с ООО "Амрита комплексные решения" о разработке проектной документации технического переоснащения сессионного зала Верховной Рады. Только за проект новой системы парламент готов заплатить 7 млн грн (более $2,72 млн). Это третий по величине тендер, объявленный управлением делами парламента. Сколько будет стоить переоборудование, пока не просчитывали, поскольку кроме информационных систем нужно будет заменить мебель (компьютеры монтируются в столы) и проводку.Проектная документация должна быть готова до 20 декабря.

По последнему слову техники

В итоге технического переоснащения должна быть создана интегрированная автоматизированная система "Электронный зал пленарных заседаний".

На рабочем месте депутата должен быть цветной сенсорный экран (тач-скрин) с возможностью голосования по нему и дополнительный модуль с кнопками для голосования на случай выхода его из строя, персональный компьютер, сканер считывания биометрических данных, кард-ридер, микрофон, громкоговоритель и устройство для пользования синхронным переводом.

Доступ к рабочему месту должен быть при помощи логина и пароля, ID-карты или сканера отпечатка пальца. Также система будет обеспечивать контроль пребывания на рабочем месте с помощью системы видеонаблюдения. Кроме того, планируется реконструировать рабочие места депутатов, правительственную ложу, президиум, трибуну и место Президента, а также заменить ковровое покрытие.

Один из плюсов, озвученных спикером, — ликвидация такого явления, как кнопкодавство благодаря тому, что система сможет сканировать отпечатки пальцев нардепов. Кроме того, хотят внедрить дополнительный дистационный пульт для голосования, а это значит, что депутату не обязательно будет присутствовать в зале во время голосования.

Лазейки находились всегда

Позволит ли новая система избежать пресловутого кнопкодавства сказать сложно. Депутаты каждый раз придумывают что-то новое. В "Раде-1" они заклеивали кнопки скотчем, жвачками, потом подставляли зубочистки и так далее.

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В 2002 году в сессионном зале парламента установили систему голосования, которая обошлась налогоплательщикам в почти миллион долларов — стоимость этой системы составила 4,5 млн грн, в том числе стоимость техники — 3,9 млн грн. В новую систему входило цветное табло, установленное в сессионном зале, кроме того, система была оснащена большим информационным ресурсом, депутаты могли со своего рабочего места пользоваться внутренней информационной базой Верховной Рады, работать с документами, законопроектами, а также проектами постановлений. Система позволяла контролировать процесс голосования, давать объявления персонально для народных депутатов — членов определенной фракции. Но она не имела доступа в глобальную информационную сеть, чтобы исключить какое-либо внешнее вмешательство, в том числе и в процесс голосования народных депутатов.

В 2008 году разработчики добавили народным депутатам в пульт голосования сенсорную кнопку, которая должна была прекратить кнопкодавство. Но один из народных избранников придумал, как обойти систему защиты. Он взял телефон марки Vertu и подставил его в таком положении, чтобы он давил на кнопку. В итоге депутат успевал проголосовать за себя и "того парня". Сенсорная кнопка так и не была подключена. Бывший спикер Владимир Рыбак утверждал, что модернизированная "Рада-3", хоть и не проработала ни дня, уже отжила свое.

Скупой платит дважды

О замене "Рады-3" на более совершенную заговорили в начале 2013 года. На модернизации системы голосования и разработке системы "Рада-4" тогда настаивали регионалы. Пребывавший тогда в оппозиции Арсений Яценюк ужаснулся тому, что "Рада-4" будет стоить около 15 миллионов гривен. И заявил, что, в британском парламенте и вовсе нет кнопок, тем не менее, система персонального голосования работает, и депутаты голосуют за или против, входя в определенные двери. Также конгресс США обходится несколькими кнопками, с помощью которых каждый депутат голосует за или против.

Но уже придя к власти, соратник Яценюка Александр Турчинов забыл об опыте британцев и американцев. Летом 2014 года Турчинов, бывший тогда спикером парламента, заявил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию и вероятный секвестр бюджета, он будет говорить с правительством по поводу того, чтобы все же выделить средства для установления системы "Рада-4" уже к началу зимней сессии. Вот только в его интерпретации внедрение в парламенте новой электронной системы голосования "Рада-4" будет стоить налогоплательщикам 92 млн грн без учета инфляции. Турчинов тогда же нанес визит к разработчикам системы голосования в Институт проблем математических машин и систем и ознакомился с работой "Рады-4". Но заказа так и не последовало.

Владимир Гройсман, сменив Турчинова в кресле спикера, предлагал бороться с кнопкодавством с помощью этического кодекса и не поддерживал запуск сенсорной кнопки для голосования.

"Технические средства — это десятки и десятки миллионов, сейчас мы не можем себе это позволить", — рассказывал Гройсман в интервью ВВС Украина.

Но видимо, Украина достигла невиданных экономических успехов, чтобы позволить потратить на комфорт депутатов и контроль за ними миллионы из государственной казны.

Моральный эталон не задался

Политолог Александра Решмедилова скептически относится к тому, что новая персонифицированная система голосования победит кнопокодавство в Раде.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова

"Система позволит сократить количество кнопокодавства, повысит дисциплину и так далее. Эти моменты, конечно, очень хороши, но слабо верю, что с этого нужно начинать. Я думаю, что здесь не последнюю роль играет личная дисциплина народных депутатов, фракционная дисциплина, партийная дисциплина и просто кодекс поведения нардепов. Надо понимать, что люди несут ответственность за свои действия, потому что тот, кто привык обходить любые процедуры, тот и дальше будет обходить. То, что повышается контроль за присутствием депутата на рабочем месте — это позитивный момент", — сказала Решмедилова в комментарии РИА Новости Украина.

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Политолог обратила внимание, что Рада восьмого созыва не особо отличается от своих предшественников.

"Нам анонсировали совершенно принципиально новый образец депутата — депутат восьмого созыва должен был быть просто моральным эталоном. Но такого не наблюдается. Поэтому можно еще поставить еще 190 уровней защиты, но если есть желание его обойти, то будут искать лазейки, соответственно еще на этапе разработки допускается возможность для нарушений. Если будет негласная или гласная договоренность о том, что все усилия направляются ради того, чтобы еще больше дисциплинировать депутатов — Бог в помощь", — заключила Решмедилова.