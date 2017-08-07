В России пенсионерке удалили 42-килограммовую опухоль

КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина. В России хирурги удалили 72-летней женщине опухоль весом 42 кг, сообщил РИА Новости заведующий отделением хирургии Городской больницы №31 Санкт-Петербурга Вадим Григорян.

"Исследование показало, что опухоль расположена в забрюшинном пространстве и сдавливает расположенные рядом органы: правую почку, придатки и кишечник, они были смещены влево. После удаления опухоли мы выделили сдавленные органы и вернули на место", — рассказал Григорян.

По его словам, операция прошла без осложнений, уже через неделю пациентку выписали из больницы домой.

По сообщениям СМИ, в 2012 году во Вьетнаме мужчине была сделана операция по удалению 98-килограммовой опухоли на ноге.

Ранее сообщалось, что мексиканские медики провели успешную операцию по извлечению у пациентки 60-килограммовой опухоли.