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    В России пенсионерке удалили 42-килограммовую опухоль

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    Операция по удалению опухоли у 72-летней пациентки, которую провели петербургские медики, прошла без осложнений, и уже через семь дней пациентку выписали домой.
    Операция. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина. В России хирурги удалили 72-летней женщине опухоль весом 42 кг, сообщил РИА Новости заведующий отделением хирургии Городской больницы №31 Санкт-Петербурга Вадим Григорян.

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    "Исследование показало, что опухоль расположена в забрюшинном пространстве и сдавливает расположенные рядом органы: правую почку, придатки и кишечник, они были смещены влево. После удаления опухоли мы выделили сдавленные органы и вернули на место", — рассказал Григорян.

    По его словам, операция прошла без осложнений, уже через неделю пациентку выписали из больницы домой.

    По сообщениям СМИ, в 2012 году во Вьетнаме мужчине была сделана операция по удалению 98-килограммовой опухоли на ноге.

    Ранее сообщалось, что мексиканские медики провели успешную операцию по извлечению у пациентки 60-килограммовой опухоли.

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