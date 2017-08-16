Получение пенсии за границей - напрасные надежды

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украинцы, которые выезжают за границу, могут переводить в страну проживания свои пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде. С Болгарией, Эстонией, Литвой, Латвией, Испанией, Португалией, Чехией, Словакией и Польшей заключено соглашение. Там пенсию выплачивают в Украине.

Кроме этого Украина ― одна из шести стран вне Евросоюза, с которыми Польша подписала специальное соглашение о социальном обеспечении. Оно гарантирует украинцам, легально работающим и застрахованным в Фонде соцстрахования Польши с 2014 года, право на получение польской пенсии практически на тех же условиях, что и поляки.

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Возможность получения пенсий украинцами внутри страны и за ее пределами прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы бывший первый замминистра социальной политики Украины Василий Шевченко.

kmu.gov.ua Василий Шевченко. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є така можливість отримувати пенсію за кордоном для українців і якщо є, то наскільки є складною процедура оформлення такої можливості?

― По-перше, є декілька випадків оформлення пенсії за кордоном. Вона розділяється на два принципи ― це територіальний принцип, угода про який підписана з усіма країнами бувшого СРСР, СНД, окрім країн Прибалтики, і другий ― це пропорційний. Пропорційний принцип ― це страховий стаж, за який призначається пенсія. Це країни ЄС, з якими підписані угоди, які ви назвали. І третій ― це країни, з якими немає угод. Тобто якщо брати європейські країни, про які ви почали говорити, то я хотів би поточнити, що, дійсно, українці, які хочуть отримувати пенсію і легально працювали в Польщі, можуть це зробити, звернувшись до Пенсійного фонду Польщі, але, виходячи з їхніх особливостей, тобто призначення пенсій у іншій віковій категорії, яка встановлена в Польщі та інших країнах. І тоді незалежно від того, ви є громадянин України чи ви є громадянин Польщі, отримуєте цю пенсію. Точно так само в Україні. Якщо, наприклад, поляк переїжджає в Україну і хоче отримати в Україні, то це відбувається точно за таким принципом. І третя категорія країн ― це ті країни, де у нас немає угоди з ними, ні територіальної, ні пропорційної угоди про пенсійне забезпечення. В таких країнах ви можете отримувати пенсію тільки, отримавши страховий стаж в тій країні, де ви проживаєте.

Між країнами, якими укладено страхову угоду, можна просто взяти свій стаж і повезти його туди? Український весь стаж переноситься на польські реалії?

― Так, але з урахуванням вікової категорії, що ви можете з урахуванням віку виходу на пенсію. Тому що у нас з Польщею різні терміни виходу на пенсію, але загалом то це так.

А рівень пенсійного забезпечення теж різний? Як обраховуватись буде?

― Обраховується, якщо ви визначили, наприклад, отримали пенсію в Україні, то потім переїжджаєте в Польщу і просите перерахувати, то ви будете отримувати в Польщі український рівень пенсії. Якщо ви отримали в Польщі польську пенсію, виходячи зі страхового стажу, то, відповідно, Україна буде частково компенсувати, виходячи зі своїх зобов'язань, але рівень пенсії ви будете отримувати польський.

Як регламентується питання, щоб люди не могли скористатись подвійною пенсією?

― В нинішньому електронному обігу таке неможливо, тому що йде чітке відслідковування. Вже ці бази даних відпрацьовані, тому щодо пенсійне забезпечення, такого неможливо. Я загалом кажу, тобто ми ж не розраховуємо на якихось альфа-комбінаторів. Це буде кримінальний злочин тоді.

Що відбувається в пенсійній системі? Чи зможемо вийти з кризи, яка є?

― По-перше, у нас діє система, яка була впроваджена раніше, тому що система, яка зараз обговорюється, вона не імплементована. Відбулось тільки голосування в першому читанні за відповідний законопроект. Дискусія продовжується. Продовжуються різнобачення. Як ви пам'ятаєте, спочатку міністр соціальної політики говорив про те, що це виключно солідарна система. Потім вже були включені елементи накопичувальної системи. Тобто, я думаю, що ця дискусія буде продовжуватись. Що викликає сумніви ― це кількість поправок, які зареєстровані до цього законопроекту. Звичайно, як правило, поправками можна дуже багато чого заблокувати, тому тут є така загроза. А поки ми живемо в тому ж режимі, в якому це і було: 15 років стаж, вік для чоловіків ― 60 років, для жінок ― 57 зі змінами зростаючими, показниками. Відповідно, виплати в зв'язку з тим, що ЄСВ у нас зменшилось і, в той же час підросла заробітна плата, надходження до Пенсійного фонду спочатку впала, тепер зростає, виходячи з мінімальної зарплати. На осінь пропонується не тільки відповідна пенсійна реформа щодо впровадження страхового стажу та другого рівня, а в тому числі, що стосується так званого осучаснення. Осучаснення ― це законодавчі зобов'язання, які прив'язані якраз до інфляційних процесів того ж споживчого кошику. І відповідно, скільки це буде, міністр, наскільки я чув, каже, що кожній людині буде пораховано, виходячи з її стажу. Це робота достатньо тяжка, але восени голосування покажуть, тому що, дійсно, надходження додаткові до Пенсійного фонду є і це правда.

Ранее координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире "ГС" заявил, что в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты.

А эксперт по вопросам социальной политики Марианна Онуфрик в эфире "ГС" разъяснила, каким образом страховой стаж будет влиять на пенсионный возраст и сумму пенсионного обеспечения.