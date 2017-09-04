Убийственная осень. Что ждет украинцев и их кошельки

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украинцы уже привыкли, что каждый месяц приносит им все новые сюрпризы: то растут тарифы, то скачут цены, то власти придумывают очередные новшества. Вместе с тем, прогнозы на осень вовсе не вызывают оптимизма. Украинцам советуют готовиться к росту доллара, инфляции, и как следствие — цен, и это еще не полный список.

Подробнее о том, к чему готовиться украинцам осенью, — в обзоре РИА Новости Украина.

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Девальвация неизбежна

Как всегда, экономическая ситуация осенью будет во многом зависеть от курса доллара. Однако прогнозы экспертов неутешительны: летнее укрепление гривны закончилось, теперь курс доллара будет расти.

Финансисты ожидают, что осенью доллар вырастет на 1-1,5 грн в зависимости от регулирования НБУ. К концу года курс опустится до отметки 27,2 гривны за доллар, как запланировало правительство, или даже 27,5-28,5 гривны за доллар. Однако выше 30 гривен вряд ли просядет.

К примеру, в Центре Разумкова прогнозируют курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривны.

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По словам экспертов, причины, прежде всего, сезонные. Осень — традиционная пора начала деловой активности, что приведет к усилению процессов девальвации. В сентябре финансово-промышленные группы начинают формировать затраты под сезонные проекты, а государство – погашать внешние кредиты и закупать энергоресурсы. Кроме того, многое будет зависеть от того, как поведут себя правительство и Нацбанк.

В то же время экономист Всеволод Степанюк считает, что девальвация гривны начнется со второй середины сентября, но будет происходить постепенно.

"В этом году я не ожидаю особых скачков валюты, так как курс доллара заложен в законе о бюджете в размере 27,2 грн за доллар и в НБУ есть все возможности вложиться в эти параметры. Гривна начнет девальвировать, скорее всего, со второй половины сентября, но это будет плавная девальвация, не скачкообразная, потому что экономических причин для серьезной девальвации нет, и в этом году не будет. Могут быть политические причины — политический кризис, роспуск Рады, обострение событий на Востоке… Не население обвалило гривну, это сделали бизнесмены, которые в панике выводили валюту. А Национальный банк им не только не мешал, он даже помогал им это делать", — считает он.

Однако есть и приятные новости. Эксперты говорят, что евро в Украине и дальше будет дешеветь до 28,5-29 грн.

Инфляция и цены

С девальвацией прогнозируют эксперты и рост цен.

В Украине за год цены на овощи выросли в полтора раза. Скачок цен заставил Нацбанк таки признать, что инфляция превысила все официальные ожидания в 9,5%. Регулятор заверил, что в последующие месяцы все будет хорошо: в июле-августе случится дефляция, а затем рост цен вернется в прогнозируемое русло.

Однако пока ожидания не оправдываются. Украинцев призывают готовиться к повышению стоимости продуктов. В частности, вырастут цены на яблоки, яйца, овощи из "борщового набора", а также курятина и свинина. Эксперты говорят, что причиной взлета цен на овощи стали неурожай из-за аномального перепада температур, возросший экспорт продуктов и уравнивание цен с европейскими, а на мясо — из-за уменьшения поголовья скота.

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Сезонные овощи уже сейчас бьют ценовые рекорды. Особенно украинцев поразили цены на арбузы, сезон которых сейчас в разгаре, но они продаются в десять раз дороже в сравнении с предыдущими годами (7–10 грн за килограмм).

Эксперты говорят, что к осени еще повысятся цены на мясо и молочную продукцию, хотя уже сейчас украинцы делятся в соцсетях своим возмущением по поводу цен на говядину, свинину и даже курятину. Так, кило говядины сейчас стоит 140 грн, а куриное филе продают уже по цене свиного мяса — по 95–100 грн/кг (свинина стоит 90–110 грн/кг).

"Цены на мясо осенью вырастут минимум на 15–20% (то есть говядину будем покупать по 170 грн/кг), — рассказал "Вестям" председатель правления "Укрмясо" Владимир Попов. — Проблема старая. Большая часть скота сейчас находится у селян, это 70% крупного рогатого скота и 50% свиней. Естественно, откорм там не такой хороший, а процесс выращивания очень трудоемкий. И учитывая экономический кризис, когда людям ничем не помогают, то никто количество поголовья не увеличивает, создается дефицит мяса, и цены будут расти каждый месяц".

Кроме того, сильно ударила по поголовью свиней африканская чума.

По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, одна из причин подорожания мяса в том, что практически все оно идет на экспорт, потому его цена приравнивается к европейской. А вот что касается курятины, то здесь роль играет тот факт, что украинский рынок монополизирован: "Если еще в начале марта филе курицы было одним из самых дешевых видов мяса, то уже сейчас есть риск дальнейшего повышения с нынешних 100 гривен за кило. Курятина может сравняться в ценах с другими видами птичьего мяса (например, индюшатиной, филе которой стоит около 125–130 грн/кг)".

Кроме мяса может повыситься стоимость и куриных яиц — с нынешних 15–20 до 25 гривен.

Рыба же, наоборот, по данным специалистов, снизилась в цене, отчасти из-за вспышки ботулизма, а также из-за борьбы с браконьерством. А вот крупы и сахар, говорят эксперты, значительно не подорожают за счет того, что дефицит украинского экспорта перекрывается продукцией из Европы.

Кроме того, с 9 сентября в магазинах подорожают алкогольные напитки. Постановление о повышении цен на алкоголь Кабмин принял еще 9 августа.

Что касается только минимальных розничных цен, то теперь на водку они повышены на14%, или на 9,77 гривен. Таким образом, минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки увеличиться с 69,78 до 79,55 грн.

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На "трехзвездочный" коньяк составят 119, 46 грн за полулитровую бутылку. Цены на виноградные вина выросли с 33 до 37 гривен, на крепкие вина и вермуты — с 42 до 45 гривен, а на игристые вина — с 69 гривен 90 грн.

Также подорожают сидр, пери (без добавления спирта), напитки, полученные в результате естественного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5%. Их цена возрастет до 28 гривен 47 копеек за литр.

Тарифы

С 1 октября этого года в Украине может вырасти на 18,84% стоимость газа для населения. Соответствующий проект решения НАК "Нафтогаз Украины" передала на рассмотрение правительства.

В октябре может подорожать газ для населения минимум на 20%, прогнозируют эксперты. Стоимость тысячи кубометров без НДС хотят повысить для населения с 6,95 до 7,04 грн.

Кроме того, в следующем месяце в Украине могут ввести абонентскую плату на газ.

Напомним, в августе профсоюзы сорвали заседание Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, чтобы не позволить им принять постановление о введении абонплаты за газ.

Организаторы акции заявили, что срыв заседания стал единственным путем остановки принятия абонплаты за газ, которая бы обязала украинцев платить за обслуживание труб, даже если они газом не пользуются. По оценкам экспертов с введением абонплаты люди оплатят дополнительно более 5 млрд гривен в год.

Как пишут СМИ, согласно новому Меморандуму о сотрудничестве Украины с МВФ, Киев обязался ввести с августа 2017 года абонплату за газ. Это, по сути, является абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачивается ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления. Для киевлян она составит 67,2 грн, если в доме установлен газовый счетчик G4 и 44,8 грн, если его нет. Размер средней абонентской платы за газ в Украине будет составлять 90 грн.

"То есть мы дождемся абонплаты за газ?— Безусловно. Мы дождемся и повышения тарифов, ведь это же одно из условий получения транша МВФ, это структурные маяки, которые были выставлены еще весной. Поэтому все остальное – это дымовая завеса, имитация борьбы за права обездоленных. На самом деле судьба обездоленных уже решена, просто разыгрывается спектакль", — считает эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Пенсии по-новому

В сентябре парламент будет во втором чтении рассматривать правительственную пенсионную реформу. Если документ поддержат, нововведения ждут украинцев, как заявляют в Минсоцполитики, сразу после принятия реформы.

Напомним, перед летними каникулами Верховная Рада приняла правительственный проект пенсионной реформы в первом чтении.

Проект предусматривает проведение осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года пенсий с использованием единого показателя средней зарплаты в сумме 3764 грн. При назначении пенсий в 2018 году коэффициент стоимости года страхового стажа будет составлять 1, и будет использоваться показатель средней зарплаты за 2 последних года, а с 2019 года — показатель средней заработной платы за 3 последних года.

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Кроме того, в октябре 5,6 млн украинцам устаревшие пенсии пересчитают с учетом зарплаты за последние три года. Правда, Кабмин предлагает не просто осовременить показатель средней за три года зарплаты, но и снизить коэффициент оценки стажа.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, больше миллиона украинских пенсионеров получат прибавку больше 1000 грн. А для двух миллионов людей сумма пенсии увеличится от 500 до 1000 грн. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен.

Кроме того, формулу расчета пенсий изменят, а необходимый стаж – повысят. На данный момент каждый год стажа при расчете пенсии умножают на коэффициент 1,35. Правительство планирует в рамках реформы снизить этот коэффициент до 1.

Изменятся и требования для получения минимальной пенсии. В следующем году для получения минимальной пенсии нужно иметь как минимум 25 лет стажа. Каждый год необходимый стаж будут увеличивать на 12 месяцев.

С первого января следующего года на гарантированный размер пенсии будут иметь право только украинцы с 35 годами стажа для мужчин и 30 годами для женщин. Если необходимого стажа нет – будет выплачиваться расчетная пенсия, которая может быть ниже минимальной.

И вдобавок аренда….

Прогнозируют эксперты и рост цен на аренду недвижимости в Украине. Сообщается, что цены в ближайшее время вырастут на 20-30%. Причина – наплыв абитуриентов и рабочих, которые съезжаются осенью со всех областей в Киев.

Тенденцию объясняют и увеличением количества арендаторов, и растущими аппетитами собственников недвижимости. Ведь на рынке наблюдается хотя и медленный, но все же рост запросов на аренду жилья, так как денег на покупку нет.

Цены на арендное жилье зависят от реальных доходов граждан – Цуканов

"К арендаторам зачастую относятся несправедливо — при заключении договора аренды с них берут комиссию (хотя комиссию должен платить собственник). Не очень благоприятна и конкурентная среда для арендаторов. Их сегодня больше, и они испытывают давление со стороны собственников недвижимости", — цитирует "Минфин" управляющего директора компании ARPA Real Estate Михаила Артюхова.

Вместе с тем, есть и положительные новости.

На День защитника Украины снова будут затяжные выходные. На этот раз три – с 14 по 16 октября. Ведь государственный праздник приходится на субботу, поэтому выходной автоматически переносится на понедельник.

По материалам из открытых источников интернет