Реформа образования: что будет новенького? Весь список

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Украине таки стартовала долгожданная реформа образования. В первый пленарный день новой сессии депутаты приняли во втором чтении закон "Об образовании" (№3491-д).

Документ уже поддержал президент Петр Порошенко, заявив, что новая школа открывает двери для "нового поколения украинцев – компетентных, патриотических, открытых миру".

"Образование – это ключ к будущему Украины. Принятие новой редакции закона "Об образовании" дает нам этот ключ", – отметил президент.

Главными пунктами реформы станут: украинизация образования, 12-летка в школах, новые учебники для старшеклассников и не только.

В то же время в Кабмине признают, что реформа будет затратной и долговременной.

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Еще в июле премьер Владимир Гройсман заявлял, что реформа образования обойдется государству в свыше 80 млрд грн. По его словам, в Украине нет денег на реформу образования, но обещал их найти. "Чтобы сделать полноценную реформу образования нам нужно 87 млрд грн. Мы будем все делать для того, чтобы найти эти средства как внутри страны, так и из внешних источников", – заверил он.

В то же время министр образования и науки Лилия Гриневич подчеркивала, что проект реформы достаточно долгосрочный, и первые фундаментальные изменения можно будет увидеть лишь в 2027 году.

Что нового обещают

Тотальная украинизация образования

Новый закон фактически вводит запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского. И это при том, что до сих пор в Украине существует множество школ с обучением на русском языке, а также на других языках нацменьшинств — венгерском, румынском и других.

Предполагается, что языки нацменьшинств, в том числе русский язык, дети будут изучать только в младших классах.

Фактически с 2018 года только в младшей школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств.

С 5 класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств ликвидируется. С 2020 года и для младших классов эту норму отменят. То есть с 2020 года образование в Украине станет полностью украиноязычным.

"На первом уровне изучается украинский язык и могут изучаться дисциплины на языках нацменьшинств. С 5 класса все дисициплины изучаются на украинском языке и может изучаться язык нацменьшинств. Школ нацменьшинств нет, только классы", — комментировала новации депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар.

Небольшие поблажки законом предусмотрены лишь для представителей "коренных народов". В частности, им позволят иметь отдельные классы, а также для английского языка и языков Евросоюза, на которых можно будет преподавать в школах "один или несколько предметов", но русскоязычное образование исчезнет полностью.

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Однако эксперты обеспокоены, что лишение русскоязчных граждан права на образование на своем родном языке может иметь серьезные политические последствия и лишь усилить раскол в обществе.

12-летка в школах, а на бакалаврате — 3 года

Одним из основных нововведений закона станет 12-летнее среднее образование. Уже в 2018 году шестилетки и семилетки, которые придут в первые классы, будут учиться 12 лет.

Среднее образование поделят на три этапа: начальная (четыре года), базовое среднее (5 лет в гимназии) и профильная средняя (3 года в лицее). Изменения начнутся уже с 1 сентября 2018 года.

Уроки в первом классе будут продолжаться 35 минут, во всех остальных — 45. В классах может быть не более 30 учеников, а в сельских школах — не менее 5, в противном случае обучение будет осуществляться по индивидуальной форме.

В МОН объясняют, что новые методики преподавания невозможно "впихнуть" в 11 лет обучения.

Министр образования Лилия Гриневич перевод школ на 12-летнее образование пояснила тем, что по итогу реформы последние 3 года в школе будут профильными — ученики смогут сделать упор на тех предметах, которые им понадобятся в вузах.

Но если продолжительность учебы в школе увеличится на 1 год, то на бакалавра в вузах необходимо будет учиться на год меньше — не четыре, а три.

Интегрированные предметы и электроныне учебники

В Минобразования также решили отныне внедрять в школах интегрированные уроки.

Интегрированное обучение подразумевает объединение материала нескольких учебных предметов в один. Например, в рамках одной дисциплины преподают язык и литературу, или же объединяют предметы определенного цикла (например, естественно-математического).

Главной целью интегрированных уроков должно быть формирование целостной картины мира и повышение познавательного интереса учеников, заявляют в Минобразовании.

Обязательные предметы сократят с 22 до 9. Это произойдет из-за того, что вместо физики, химии, биологии, географии и астрономии будут создаваться интеграционные курсы "природа и человек", "человек и мир". Языки и литературы сольются в предмет "словесность", а алгебра и геометрия вернутся в общий курс математики.

Старшая школа должна будет профильной, а у школ также будет возможность создавать собственные "спецкурсы" для углубленного изучения предмета.

На данный момент учителей, подготовленных по таким универсальным предметам, в стране нет. Но идеологи реформы обещают массовое переучивание. Хотя, по логике вещей, для преподавания 9 предметов, нужно явно меньше педагогов, чем для преподавания 22-х, пишет "Страна".

Также закон гарантирует, что всех учеников обеспечат учебниками, в том числе электронными.

Автономия школ

Авторы документа также делают ставку на то, что теперь школа должна стать автономной. Директора выбирать по конкурсу на шесть лет. Однако он не может находиться на посту в одной школе дольше, чем два срока подряд.

Руководитель сам имеет право назначать себе заместителей и формировать педагогический коллектив.

Нет коррупции

Чтобы избежать коррупции, каждое учебное заведение будет обнародовать поступления всех средств, а также, на что их тратят.

Как считает в МОН, так родители смогут увидеть реальную картину, сколько денег выделяет на школу государство, и смогут контролировать свои благотворительные взносы.

Репетиторство легализовали

Законопроект фактически легализовал репетиторство для школьных учителей. Документ позволяет учителям, или любым лицам, которые зарегистрируются как ФОПы, заниматься преподавательской деятельностью.

Мотивация учителей

Теперь учителей будут мотивировать повышением заработной платы. Предполагается, что она будет поэтапно расти уже с 2018 до 2023 года до 4 прожиточных минимумов.

Кроме того, если учитель захочет, он сможет пройти независимую внешнюю сертификацию. Проверять будут, как он владеет предметом, общается с детьми и использует современные методики обучения. Если результат будет положительным, зарплату увеличат на 20%.

Также педагоги сами решать, где и как проходить повышение квалификации. Им предложат делать это на тренингах, в профильных учреждениях или даже в других учебных заведениях.

В то же время без поддержки осталась норма о сохранении бюджетного финансирования профтехобразования. Фактически ПТУ полностью переходут на баланс местных общин.

За оскорбление государства админпреследование?

Как отмечает издание "Страна", принимая в целом весь текст законопроекта, депутаты утвердили еще одну поправку 814, которая не была отдельно проголосована. Поправка дает право начать административное преследование педагогов, которые будут уничижительно отзываться об украинских символах или самом государстве.

Один из авторов проекта, Александр Спиваковский заявляет, что поправка якобы касается того, что "педагогические работники, которые порочат Украину, порочат атрибуты ее, Государственный Гимн и т.д., не могут работать в системе образования".

По материалам из открытых источников интернет